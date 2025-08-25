Patrika LogoSwitch to English

उत्तराखंड: चमोली में स्वनिधि योजना से लाभार्थी कर रहे कारोबार का विस्‍तार, बन रहे आत्‍मनिर्भर

केंद्र सरकार की तरफ से कई जनकल्‍याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्‍हीं में से एक 'प्रधानमंत्री स्वनिधि' योजना है। यह योजना फुटपाथ दुकानदारों के लिए वरदान साबित हो रही है।

देहरादून

Aman Pandey

Aug 25, 2025

उत्तराखंड के चमोली जिले में इस योजना का लाभ लेकर लाभार्थी आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ ही आत्‍मनिर्भर बन रहे हैं। चमोली में 600 से अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आजीविका सुधारी है।

योजना के लाभार्थी शांति प्रसाद नौटियाल ने आईएएनएस से खास बातचीत में बताया कि सरकार ने गरीबों की पीड़ा को समझा है। इस योजना से गरीब का उत्‍थान हुआ है और वर्तमान में कारोबार कर सही स्थिति में जीवनयापन कर रहा है।

लाभार्थी बैजयंती देवी ने बताया कि उन्‍होंने नगर पालिका की तरफ से 'प्रधानमंत्री स्वनिधि' योजना के तहत 10 हजार का लोन लिया था। इन पैसों से उन्‍होंने दुकान खोली। मैं अब कारोबार का विस्‍तार कर रही हूं।

लाभार्थी धनी राम ने बताया कि 'प्रधानमंत्री स्वनिधि' योजना के तहत लोन लेकर कारोबार कर रहे हैं, जिससे जीवनयापन हो रहा है। उन्‍होंने कहा कि जरूरतमंद को इस योजना का लाभ लेना चाहिए। केंद्र सरकार की यह योजना बेहद फायदेमंद है, इसके लिए पीएम मोदी का आभार।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत शहरों में रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना से शहरों में रहकर सड़क के किनारे सामान बेचकर गुजर-बसर करने वालों को लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि योजना के द्वारा लाखों रेहड़ी और पटरी वालों को लाभ पहुंचाया है। इसके अंतर्गत देश में छोटे व्यापारियों और रेहड़ी वालों को ऋण देने की व्यवस्था है।

चमोली के लाभार्थियों ने बताया कि कोविड के बाद उन्हें इस योजना से खास लाभ अर्जित हुआ। नगर पालिका के द्वारा उन्हें चिन्हित कर इस योजना का लाभ दिया गया, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है और वह अच्छी खासी आमदनी भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने गरीबों की पीड़ा को समझते हुए उनकी मदद की है ताकि वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। आज वह खास खुश हैं और अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं।

