चमोली के लाभार्थियों ने बताया कि कोविड के बाद उन्हें इस योजना से खास लाभ अर्जित हुआ। नगर पालिका के द्वारा उन्हें चिन्हित कर इस योजना का लाभ दिया गया, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है और वह अच्छी खासी आमदनी भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने गरीबों की पीड़ा को समझते हुए उनकी मदद की है ताकि वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। आज वह खास खुश हैं और अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं।