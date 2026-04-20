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Uttarakhand Board Result 2026: कब आएगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट? पिछले 5 सालों के ट्रेंड से समझें पूरी टाइमलाइन

Uk board result 2026 news: 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 को लेकर छात्रों में उत्सुकता बढ़ गई है। रिजल्ट ऑनलाइन ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जारी किया जाएगा।

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Anuj Singh

Apr 20, 2026

10वीं-12वीं रिजल्ट डेट फाइनल?

10वीं-12वीं रिजल्ट डेट फाइनल?

Uttarakhand Board Result 2026 Date: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। राज्य भर के लाखों छात्र और उनके अभिभावक रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड जल्द ही इन नतीजों को जारी करने वाला है।

रिजल्ट कब घोषित होगा?

माना जा रहा है कि उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में घोषित कर सकता है। संभावित तारीख 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच हो सकती है। पिछले साल यानी 2025 में रिजल्ट 19 अप्रैल को जारी किया गया था। इसलिए इस साल भी अप्रैल के अंत तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। बोर्ड ने इस साल कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आयोजित की थीं। वहीं कक्षा 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक चली थीं। अब परीक्षा खत्म होने के बाद मूल्यांकन का काम तेजी से चल रहा है।

रिजल्ट कैसे चेक करें?

रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र आसानी से अपना नतीजा देख सकते हैं। इसके लिए बोर्ड की दो आधिकारिक वेबसाइट्स हैं:-

  • ubse.uk.gov.in
  • uaresults.nic.in

इन वेबसाइटों पर जाने के बाद छात्र को अपना रोल नंबर, जन्म तिथि, आवेदन संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। इसके बाद मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे डाउनलोड करके सेव किया जा सकता है। छात्रों को सलाह है कि रिजल्ट आने पर वेबसाइट पर ज्यादा भीड़ होने से बचने के लिए थोड़ा इंतजार करें या मोबाइल डेटा की बजाय वाई-फाई का इस्तेमाल करें।

पिछले साल का प्रदर्शन

पिछले साल यानी 2025 में कक्षा 10वीं का कुल पास प्रतिशत 90.77% रहा था, जबकि कक्षा 12वीं का पास प्रतिशत 83.23% था। दोनों कक्षाओं में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया था। कक्षा 10वीं में जतिन जोशी और कमल चौहान ने संयुक्त रूप से टॉप किया था। वहीं कक्षा 12वीं में अनुष्का राणा ने पहला स्थान हासिल किया था।

पिछले 5 सालों में रिजल्ट कब जारी हुए?

पिछले कुछ सालों के रिजल्ट की तारीखों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बोर्ड आमतौर पर अप्रैल-जून के बीच नतीजे घोषित करता है:-

  • 2025: 19 अप्रैल
  • 2024: 30 अप्रैल
  • 2023: 25 मई
  • 2022: 6 जून
  • 2021: 31 जुलाई

इन आंकड़ों से साफ है कि इस साल भी अप्रैल के अंत तक रिजल्ट आने की सबसे ज्यादा संभावना है।

छात्रों के लिए सलाह

रिजल्ट आने से पहले छात्र अपनी मार्कशीट, रोल नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। अगर रिजल्ट में कोई गलती दिखे तो तुरंत बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें। जो छात्र पास नहीं हो पाते, उनके लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका भी मिलता है।

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Published on:

20 Apr 2026 10:59 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Uttarakhand Board Result 2026: कब आएगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट? पिछले 5 सालों के ट्रेंड से समझें पूरी टाइमलाइन

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