Uttarakhand Board Result 2026: कब आएगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट? पिछले 5 सालों के ट्रेंड से समझें पूरी टाइमलाइन

माना जा रहा है कि उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में घोषित कर सकता है। संभावित तारीख 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच हो सकती है। पिछले साल यानी 2025 में रिजल्ट 19 अप्रैल को जारी किया गया था। इसलिए इस साल भी अप्रैल के अंत तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। बोर्ड ने इस साल कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आयोजित की थीं। वहीं कक्षा 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक चली थीं। अब परीक्षा खत्म होने के बाद मूल्यांकन का काम तेजी से चल रहा है।