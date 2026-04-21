उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, कौडियाला में ट्रक से टकराई अर्टिगा कार, मलबे में 8 फंसे, एक की मौत

एसडीआरएफ की टीम ने कटर और अन्य हाइड्रोलिक उपकरणों की मदद से कार के दरवाजों और बॉडी को काटकर रास्ता बनाया। कार में 5 महिलाएं और 3 पुरुष सवार थे। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला। तब तक एक महिला की मौत हो गई थी। टीम ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर बाकी सभी घायलों को नजदीकी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी की हालत नाजुक बनी हुई है।