उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, कौडियाला में ट्रक से टकराई अर्टिगा कार, मलबे में 8 फंसे, एक की मौत

उत्तराखंड के कौडियाला में भीषण सड़क हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन।
Uttarakhand Road Accident: उत्तराखंड के कौडियाला क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक भयानक सड़क हादसे से दहल गई। ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर सुबह करीब 8 बजे एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर सरियों से भरे एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और उसमें सवार सभी 8 यात्री मलबे के बीच फंस गए।
हादसे की सूचना मिलते ही राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। कार के भीतर का नजारा बेहद डरावना था। यात्री लहूलुहान हालत में सीटों के बीच फंसे हुए थे।
एसडीआरएफ की टीम ने कटर और अन्य हाइड्रोलिक उपकरणों की मदद से कार के दरवाजों और बॉडी को काटकर रास्ता बनाया। कार में 5 महिलाएं और 3 पुरुष सवार थे। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला। तब तक एक महिला की मौत हो गई थी। टीम ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर बाकी सभी घायलों को नजदीकी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी की हालत नाजुक बनी हुई है।
मृतका की पहचान 55 वर्षीय धूमा देवी (पत्नी स्वर्गीय दिलवर सिंह) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, कार के अनियंत्रित होने के कारण यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मोड़ पर कार की गति काफी तेज थी, जिसकी वजह से चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और सीधे सामने से आ रहे ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसा।
एसडीआरएफ ने राहत कार्य पूरा करने के बाद शव को सिविल पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि दुर्घटना के समय दोनों वाहनों की वास्तविक गति क्या थी और क्या हादसे की वजह कोई तकनीकी खराबी थी या मानवीय चूक।
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