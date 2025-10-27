Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ, प्रदेश में 23 खेल अकादमियों की होगी स्थापना, हल्द्वानी में बनेगा पहला खेल विश्वविद्यालय

Uttarakhand News: राजीव गांधी नवोदय विद्यालय तपोवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य गांव-गांव की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Mohd Danish

Oct 27, 2025

uttarakhand sansad khel mahotsav launch 2025

सांसद खेल महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ | Image Source - Patrika

Sansad khel mahotsav launch 2025 in Uttarakhand: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, तपोवन में ‘‘सांसद खेल महोत्सव’ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में आयोजित हो रहा ’’सांसद खेल महोत्सव’’, खेल प्रतिभाओं को गांव से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का बड़ा अभियान है।

उत्तराखंड में खेल महोत्सव तीन अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ’’फिट इंडिया-स्पोर्ट्स इंडिया-स्ट्रॉन्ग इंडिया’’ के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के साथ ही स्थानीय, पारंपरिक और लोक खेलों को बढ़ावा देना है।

खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। राज्य सरकार भी प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का कार्य किया। आज उत्तराखंड विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। ’’स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान’’ के अंतर्गत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्वस्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना

मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति भी लागू की गई है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को ’’आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

खिलाड़ियों को सम्मान और अवसर देने की पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित किया जा रहा है। राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू किया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित अवसर और सम्मान मिल सके।

सांसद नरेश बंसल ने की घोषणाएं

राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए अनेक कार्यक्रमों सांसद खेल प्रतियोगिता, फिट इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। आज भारत वैश्विक स्तर पर खेलों में सराहनीय प्रदर्शन कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, तपोवन में वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट के लिए वे अपनी सांसद निधि से धनराशि देंगे। विद्यालय में मेस में फर्नीचर की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने अपनी सांसद निधि से धनराशि देने की बात कही।

इस अवसर पर विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री खजानदास, मेयर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल, सीडीओ देहरादून श्री अभिनव शाह एवं अन्य गणमान्य मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Uttarakhand

Updated on:

27 Oct 2025 09:20 pm

Published on:

27 Oct 2025 09:10 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ, प्रदेश में 23 खेल अकादमियों की होगी स्थापना, हल्द्वानी में बनेगा पहला खेल विश्वविद्यालय

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

उत्तराखंड में लागू होगा ‘ग्रीन सेस’, इन गाड़ियों को मिलगी छूट; सरकार की नई पहल

cm pushkar singh dhami cancels order to install number plates
देहरादून

दोस्त को चाकू से 32 बार गोदकर उतारा मौत के घाट, शराब के ठेके के बाहर हुई वारदात

People blocked the highway in Rishikesh after a youth was murdered outside a liquor shop
देहरादून

अनोखी शादी: गाजे-बाजे के साथ बारात लेकर पहुंची दुल्हन, 50 साल पहले के रीति-रिवाज से की शादी

In Uttarkashi, the bride reached the groom's house with the wedding procession.
देहरादून

मलबे से निकली पांच लाशें, एक शव का पैर भी बरामद, शिनाख्त को होगी डीएनए सैंपलिंग

Bodies of five people missing in Rudraprayag's Chenagad disaster recovered
देहरादून

सहकारिता चुनाव 19-20 नवंबर को होंगे, भाजपा-कांग्रेस में सीधे मुकाबले के आसार

Cooperative elections in Uttarakhand will be held on November 19 and 20
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.