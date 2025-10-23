Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

उत्तराखंड के पहाड़ों में गिरी बर्फ, मैदानी इलाकों में छाई धुंध; सर्द हवाओं ने गिराया तापमान, 4 जिलों में बारिश का अलर्ट

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। आज 23 अक्टूबर को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है, जबकि देहरादून सहित अन्य जिलों में बादल छाए रहने के आसार हैं।

2 min read

देहरादून

image

Mohd Danish

Oct 23, 2025

uttarakhand weather update rain snowfall forecast 23 october 2025

4 जिलों में बारिश का अलर्ट | AI Generated Image

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में आज यानी 23 अक्टूबर को मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है।

वहीं बागेश्वर और देहरादून जिलों में भी बादल छाए रहने और मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। सुबह के समय निचले इलाकों में घनी धुंध छाई रही, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई और तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई।

विभाग का कहना है कि 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी संभव है, जबकि अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा।

बर्फबारी ने दी दस्तक, बढ़ी ठिठुरन

राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू होने के साथ ही ठंड ने दस्तक दे दी है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों ने सर्दी का एहसास करना शुरू कर दिया है। मैदानी इलाकों में दिन के समय हल्की धूप और तपिश बनी हुई है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवाओं ने माहौल सर्द कर दिया है।

मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का क्रम जारी रह सकता है।

देहरादून में बादल छाए, तापमान में मामूली गिरावट

राज्य की राजधानी देहरादून में आज आसमान में हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार, आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। बीते कुछ दिनों से राज्य में मौसम शुष्क था, लेकिन अब धीरे-धीरे ठंड अपना असर दिखाने लगी है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे रातें लंबी होंगी, तापमान और तेजी से गिरेगा और नवंबर के शुरुआती हफ्तों में सर्दी पूरी तरह से दस्तक दे सकती है।

निकलने लगे गर्म कपड़े

सुबह और शाम के वक्त गुलाबी ठंड ने लोगों को हल्के गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। दोपहिया वाहन चालकों ने अब हल्की जैकेट और स्वेटर का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पर्वतीय इलाकों में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी जिलों के तापमान पर भी देखने को मिल रहा है। दिन में खिली धूप के बावजूद हवा में हल्की ठंडक बनी हुई है, जिससे लोग धूप का आनंद लेते हुए सर्दी का स्वागत कर रहे हैं।

अगले कुछ दिनों तक साफ रहेगा मौसम, पर सर्दी का असर रहेगा जारी

मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल अगले कुछ दिनों तक राज्य में किसी बड़ी मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है। अधिकतर जिलों में आसमान साफ रहेगा, हालांकि ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या फुहारें देखने को मिल सकती हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर की शुरुआत तक ठंड अपने चरम की ओर बढ़ेगी और पर्यटक स्थलों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Uttarakhand

Published on:

23 Oct 2025 09:06 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / उत्तराखंड के पहाड़ों में गिरी बर्फ, मैदानी इलाकों में छाई धुंध; सर्द हवाओं ने गिराया तापमान, 4 जिलों में बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

शीतकाल के लिए बंद हुए बाबा केदारनाथ के कपाट, वैदिक मत्रोच्चार से गूंजा धाम

The doors of Baba Kedarnath Dham have been closed today for the winter season.
देहरादून

आतिशबाजी कर रहे बच्चों पर खतरनाक कैमिकल अटैक, सात झुलसे, एक गंभीर

A neighbour attacked children bursting firecrackers in Laksar, Haridwar with chemicals
देहरादून

दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर लगेगी पाबंदी, एफडीए ने केंद्र सरकार को भेजी सिफारिश

Online sale of medicines is going to be banned
देहरादून

24 अक्टूबर से उत्तराखंड की शीतकालीन चारधाम यात्रा, श्रद्धालुओं की बल्ले-बल्ले! सरकार और होटल एसोसिएशन दे रहे हैं 50% तक की छूट

gmvn halves hotel rates winter char dham yatra uttarakhand news
देहरादून

केदारनाथ धाम में भक्तों का सैलाब! कल बंद होंगे कपाट, 6 महीने ऊखीमठ में होंगे दर्शन

kedarnath temple bhakt crowd before doors close baba kedar yatra
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.