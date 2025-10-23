उत्तराखंड के पहाड़ों में गिरी बर्फ, मैदानी इलाकों में छाई धुंध; सर्द हवाओं ने गिराया तापमान, 4 जिलों में बारिश का अलर्ट

सुबह और शाम के वक्त गुलाबी ठंड ने लोगों को हल्के गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। दोपहिया वाहन चालकों ने अब हल्की जैकेट और स्वेटर का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पर्वतीय इलाकों में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी जिलों के तापमान पर भी देखने को मिल रहा है। दिन में खिली धूप के बावजूद हवा में हल्की ठंडक बनी हुई है, जिससे लोग धूप का आनंद लेते हुए सर्दी का स्वागत कर रहे हैं।