उत्तराखंड के पहाड़ों में गिरी बर्फ, मैदानी इलाकों में छाई धुंध; सर्द हवाओं ने गिराया तापमान, 4 जिलों में बारिश का अलर्ट

4 जिलों में बारिश का अलर्ट
Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में आज यानी 23 अक्टूबर को मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है।
वहीं बागेश्वर और देहरादून जिलों में भी बादल छाए रहने और मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। सुबह के समय निचले इलाकों में घनी धुंध छाई रही, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई और तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई।
विभाग का कहना है कि 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी संभव है, जबकि अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा।
राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू होने के साथ ही ठंड ने दस्तक दे दी है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों ने सर्दी का एहसास करना शुरू कर दिया है। मैदानी इलाकों में दिन के समय हल्की धूप और तपिश बनी हुई है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवाओं ने माहौल सर्द कर दिया है।
मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का क्रम जारी रह सकता है।
राज्य की राजधानी देहरादून में आज आसमान में हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार, आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। बीते कुछ दिनों से राज्य में मौसम शुष्क था, लेकिन अब धीरे-धीरे ठंड अपना असर दिखाने लगी है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे रातें लंबी होंगी, तापमान और तेजी से गिरेगा और नवंबर के शुरुआती हफ्तों में सर्दी पूरी तरह से दस्तक दे सकती है।
सुबह और शाम के वक्त गुलाबी ठंड ने लोगों को हल्के गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। दोपहिया वाहन चालकों ने अब हल्की जैकेट और स्वेटर का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पर्वतीय इलाकों में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी जिलों के तापमान पर भी देखने को मिल रहा है। दिन में खिली धूप के बावजूद हवा में हल्की ठंडक बनी हुई है, जिससे लोग धूप का आनंद लेते हुए सर्दी का स्वागत कर रहे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल अगले कुछ दिनों तक राज्य में किसी बड़ी मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है। अधिकतर जिलों में आसमान साफ रहेगा, हालांकि ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या फुहारें देखने को मिल सकती हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर की शुरुआत तक ठंड अपने चरम की ओर बढ़ेगी और पर्यटक स्थलों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है।
