दिल्ली ब्लास्ट में उत्तराखंड का युवक घायल, परिजनों में मचा हड़कंप, राज्य में हाई अलर्ट

Delhi Blast:दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। इस धमाके में उत्तराखंड का एक युवक भी घायल हुआ है। घटना से युवक के परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। सभी शहरों में पुलिस गहन चेकिंग अभियान चला रही हैं। साथ ही संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 11, 2025

लाल किले के पास कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! 8 की मौत, 25 घायल, CM साय ने जताया शोक, बोले- यह घटना अत्यंत हृदयविदारक...(photo-patrika)

लाल किले के पास कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! 8 की मौत, 25 घायल, CM साय ने जताया शोक, बोले- यह घटना अत्यंत हृदयविदारक...(photo-patrika)

Delhi Blast:दिल्ली में हुए धमाके से हड़कंप मचा हुआ है। सोमवार शाम करीब 6:52 बजे दिल्ली में लाल किले के पास एक आई-20 कार में भीषण धमाका हो गया था। इस धमाके में कार सवार संदिग्धों के अलावा आसपास के वाहनों में सवार करीब 8 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही करीब 20 लोग घायल भी हो गए थे। घायलों का लोकनायक अस्पताल में उपचार चल रहा है। देर रात तक घायलों के बारे में उनके परिजनों को जानकारी नहीं मिल पाई थी। उसके बाद दिल्ली से आई एक कॉल से पता चला कि ब्लास्ट में उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर के गदरपुर निवासी एक युवक भी घायल हुआ है। उसकी पहचान हर्षुल पुत्र संजीव सेठी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने से उसके परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। वह अपने पुत्र से कॉल पर उसकी कुशलक्षेम पूछने में जुटे रहे। ब्लॉस्ट में हर्षुल के घायल होने की जानकारी मिलते ही तमाम रिश्तेदार और पड़ोसी भी उसके परिजनों को कॉल कर रहे हैं।

पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट

दिल्ली ब्लास्ट के बाद देर शाम समूचे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों को समूचे राज्य में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी को देखते हुए देहरादून, यूएस नगर, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा सहित सभी जिलों में पुलिस ने गहन चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रत्येक वाहन को रोककर संदिग्धों से सख्ती से पूछताछ की गई। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की।

ये भी पढ़ें-धार्मिक स्थलों पर शराब के खिलाफ आंदोलन तेज, लोगों ने ठेके पर जड़े ताले, तीर्थनगरी में निकला जुलूस

