हरिद्वार में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, रिश्वत लेते जिला पूर्ति अधिकारी और सहायक गिरफ्तार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्रवाई को लेकर दोहराया कि राज्य सरकार की नीति भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी सेवा को जनता की सेवा मानते हुए यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विजिलेंस, एसटीएफ और अन्य जांच एजेंसियों को पूरी स्वतंत्रता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।