एनकाउंटर करने वाली महिला दरोगा घूस लेते गिरफ्तार, ACB की टीम ने धक्का देकर गाड़ी में बैठाया

गाजियाबाद में महिला दरोगा रिश्वत लेते गिरफ्तार, PC- X
गाजियाबाद : गाजियाबाद में दरोगा को घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। ACB की टीम ने दरोग को रंगेहाथों 45 हजार रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जब उन्हें ले जाने लगी तो दरोगा ने अपना दुपट्टे से मुंह ढक लिया।
दरोगा का नाम भुवनेश्वरी है। वह गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी पर तैनात हैं। भुवनेश्वरी को दहेज के एक मामले में घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। महिला दरोगा भुवनेश्वरी ने दहेज से जुड़े एक मामले में कार्रवाई के नाम पर रिश्वत ले रही थी।
महिला दरोगा भुवनेश्वरी ने दहेज से जुड़े एक मामले में कार्रवाई के नाम पर रिश्वत ले रही थी। तभी एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया।
भुवनेश्वरी 23 सितंबर 2025 के बाद चर्चा में आई थीं। भुवनेश्वरी ने 4 पुलिसकर्मियों के साथ एक बदमाश का एनकाउंटर किया था। दरोगा ने बदमाश के पैर में गोली मारी थी और उसे कंधे पर लादकर लेकर आई थीं। उस कार्रवाई के बाद पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ ने एनकाउंटर में शामिल महिला थाना प्रभारी रितु त्यागी, दरोगा विनीता यादव, दरोगा भुवनेश्वरी सिंह, हेड कॉन्स्टेबल ममता सिंह और हेड कॉन्स्टेबल नीतू सिंह को सम्मानित भी किया था।
