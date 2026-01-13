13 जनवरी 2026,

मथुरा

जैकेट की जेब में कोबरा लेकर अस्पताल पहुंचा, बोला- डॉक्टर साहब! इसी ने काटा बचा लीजिए

Cobra bite incident Mathura : मथुरा में एक शख्स को कोबरा ने काट लिया। कोबरा काटने बाद शख्स अस्पताल की ओर दौड़ा, लेकिन इस दौरान वह अकेले नहीं गया। कोबरा को भी अपने साथ जैकेट में रख लिया।

मथुरा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 13, 2026

अस्पताल में जैकेट की जेब से निकाला कोबरा, PC- X

मथुरा : जिले में मंगलवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने अस्पताल को कुछ देर के लिए कौतूहल का क्षेत्र बना दिया। एक युवक को कोबरा सांप ने काट लिया, लेकिन वह जब इलाज के लिए पहुंचा तो अपने साथ सांप को भी लिए हुए था। युवक ने जैसे ही जैकेट की जेब से सांप को निकाला तो इमरजेंसी वार्ड में अफरा-तफरी मच गई। युवक सांप को हाथ में पकड़े लगातार चिल्लाता रहा था- 'डॉक्टर साहब, इलाज कर दो… इसी ने काटा है।'

इमरजेंसी वार्ड में भगदड़ जैसे हालात

कोबरा को देखकर कोई भी युवक के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ देर के लिए इलाज ठप हो गया। वार्ड में मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। स्थिति बिगड़ती देख डॉक्टरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस के पहुंचने के बाद सांप को एक डिब्बे में सुरक्षित तरीके से बंद कराया गया। इसके बाद जाकर हालात सामान्य हुए और युवक का इलाज शुरू हो सका।

ई-रिक्शा पर चढ़ा सांप, उंगली में काटा

पुलिस के अनुसार, घायल युवक की पहचान दीपक राजपूत के रूप में हुई है। वह पेशे से ई-रिक्शा चालक है और मथुरा बाईपास इलाके का रहने वाला है। दीपक वृंदावन से ई-रिक्शा की बैटरी लेकर लौट रहा था। मथुरा-वृंदावन मार्ग पर पीएमबी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास अचानक एक सांप ई-रिक्शा पर चढ़ आया और उसके हाथ की उंगली में काट लिया।

सांप के काटते ही दीपक ने घबराने के बजाय उसे पकड़ लिया और जैकेट में डालकर सीधे जिला अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। दीपक बोला- 'सांप नहीं लाता तो इलाज कैसे होता?' अस्पताल में जब डॉक्टरों ने सांप को बाहर छोड़ने को कहा तो दीपक ने सवाल किया- 'अगर सांप को साथ नहीं लाता तो डॉक्टर कैसे समझते कि किस सांप ने काटा है? पानी वाला है या जहरीला? कोबरा था, ऐसे छोड़ना भी खतरे से खाली नहीं था।'

दीपक ने बताया कि रास्ते में उसे एक दरोगा मिले, जिन्होंने कहा कि ई-रिक्शा छोड़ो और सीधे अस्पताल भागो। डर के मारे दीपक ने ई-रिक्शा सड़क पर ही छोड़ दिया और जान बचाने के लिए दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा।

बचपन में दीपक को काट चका बिच्छू

दीपक ने पुलिस को बताया कि बचपन में उसे कई बार सांप और बिच्छू ने काटा है और हर बार ज्यादा दिक्कत नहीं हुई।
लेकिन इस बार वह काफी घबराया हुआ था। उसका कहना था- 'डर तो सभी को लगता है… जान सबसे जरूरी है।'

डॉक्टर बोले- हालत स्थिर

ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया- 'सबसे पहले मरीज से सांप को सुरक्षित तरीके से अलग करवाया गया। इसके बाद इलाज शुरू किया गया। फिलहाल युवक की हालत स्थिर है और वह डॉक्टरों की निगरानी में है।'

खबर शेयर करें:

