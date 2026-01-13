जैकेट की जेब में कोबरा लेकर अस्पताल पहुंचा, बोला- डॉक्टर साहब! इसी ने काटा बचा लीजिए

मथुरा : जिले में मंगलवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने अस्पताल को कुछ देर के लिए कौतूहल का क्षेत्र बना दिया। एक युवक को कोबरा सांप ने काट लिया, लेकिन वह जब इलाज के लिए पहुंचा तो अपने साथ सांप को भी लिए हुए था। युवक ने जैसे ही जैकेट की जेब से सांप को निकाला तो इमरजेंसी वार्ड में अफरा-तफरी मच गई। युवक सांप को हाथ में पकड़े लगातार चिल्लाता रहा था- 'डॉक्टर साहब, इलाज कर दो… इसी ने काटा है।'