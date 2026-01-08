दलित महिला की हत्या कर बेटी को उठाकर ले गया आरोपी, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

परिजनों के मुताबिक, सुनीता मंगलवार सुबह करीब 8 बजे अपनी बेटी रुबी के साथ खेत जा रही थीं। रास्ते में पहले से मौजूद आरोपी कंपाउंडर ने दोनों को रोक लिया और बदतमीजी करने लगा। जब सुनीता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी और फरसे से महिला के सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद वह लड़की को जबरन बाइक पर बैठाकर फरार हो गया।