900 पेयजल योजनाओं से पानी की सप्लाई हो सकती है ठप, चेतावनी से शासन में खलबली

Contractors Association's Warning : जल जीवन मिशन की 900 पेयजल योजनाओं से पानी की सप्लाई ठप हो सकती है। बता दें कि उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत बनी पेयजल योजनाओं का संचालन ठेकेदारों की प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से हो रहा है। इन्हीं कंपनियों का स्टाफ इन योजनाओं का संचालन भी कर रहा है। इन कंपनियों को जल निगम और जल संस्थान की ओर से योजनाओं के निर्माण की एवज में करीब 4000 हजार करोड़ का भुगतान करना है। केंद्र सरकार से दो साल से जल जीवन मिशन में बजट आवंटित नहीं किया गया है। इससे जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पेयजल योजनाओं का निर्माण करने वाले ठेकेदार मोर्चा खोले हुए हैं। वे भुगतान न होने पर निर्माणाधीन योजनाओं के साथ ही चालू पेयजल योजनाओं को बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं। इधर, पेयजल सचिव शैलेश बगौली के मुताबिक, पूरा प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र सरकार से जल्द से जल्द बजट आवंटित कराया जाए। केंद्र की ओर से जो भी मानक, नियम तय किए गए थे, वे पूरे कर लिए गए हैं। तेजी से रिफॉर्म पर काम चल रहा है।