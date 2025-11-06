देवरिया के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में देव दीपावली पर भव्य गंगा आरती, डीएम रहीं मुख्य यजमान

बुधवार को गंगा आरती का शुभारंभ आयोजक आचार्य आदित्य पांडे द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन से हुआ। इसके बाद वाराणसी से आए ब्राह्मण आचार्य रोहित तिवारी के नेतृत्व में पारंपरिक विधि-विधान से गंगा आरती संपन्न कराई। आरती के दौरान शंख, घंटा और घड़ियालों की ध्वनि से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवंत बनाए रखते हैं। उन्होंने देव दीपावली को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बताया। उन्होंने आगे कहा कि देव दीपावली जैसे पर्व समाज में सद्भाव, एकता और आस्था का संदेश देते हैं। इन आयोजनों के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ते हैं। डीएम ने जोर दिया कि यह पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सामूहिक सहयोग का प्रतीक भी है।