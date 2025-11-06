गोरखपुर में एनकाउंटर … पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ कुख्यात पशु तस्कर पप्पू, पुलिस के किए बना था सिरदर्द

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से एक देशी तमंचा 315 बोर, एक फायर हुआ खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। मुठभेड़ में घायल होने के बाद आरोपी पप्पू शाह को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। पप्पू शाह लंबे समय से गो-तस्करी और अवैध पशु परिवहन में सक्रिय था। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर वह कई बार अपने गिरोह के साथ गोवंश की तस्करी कर चुका है। SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पशु तस्कर की काफी दिनों से तलाश थी। आरोपी के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी मिला है, पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है।