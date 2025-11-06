गोरखपुर में एनकाउंटर … पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ कुख्यात पशु तस्कर पप्पू, पुलिस के किए बना था सिरदर्द

फोटो सोर्स: पत्रिका, पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ पशु तस्कर
गोरखपुर में बुधवार की रात पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी कुख्यात पशु तस्कर घायल हो गया। यह एनकाउंटर खोराबार थानाक्षेत्र में हुआ, पकड़े गए पशु तस्कर के पैर में गोली लगी है। उसकी पहचान बिहार के गोपालगंज जिला के दुबौली तकिया निवासी पप्पू शाह के रूप में हुई। इसपर गो तस्करी के कई मामले दर्ज हैं, पुलिस को काफी दिनों से इसकी तलाश थी। खोराबार पुलिस ने घायल पशु तस्कर को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया है।
जानकारी के मुताबिक बुधवार की देर रात थाना खोराबार पुलिस टीम रूटीन गश्त पर थी। तभी उन्हें सूचना मिली कि गो-तस्करी से संबंधित मुकदमे का वांछित अभियुक्त बाइक से वनसप्ति माता मंदिर तिराहे की ओर आ रहा है।सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी शुरू की, कुछ देर बाद एक बदमाश बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार आता दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रुकने का संकेत दिया तो उसने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया।
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से एक देशी तमंचा 315 बोर, एक फायर हुआ खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। मुठभेड़ में घायल होने के बाद आरोपी पप्पू शाह को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। पप्पू शाह लंबे समय से गो-तस्करी और अवैध पशु परिवहन में सक्रिय था। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर वह कई बार अपने गिरोह के साथ गोवंश की तस्करी कर चुका है। SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पशु तस्कर की काफी दिनों से तलाश थी। आरोपी के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी मिला है, पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग