पुलिस घेरेबंदी पर 9mm पिस्टल से झोंका फायर, पिस्टल के बट से दरोगा, सिपाही को मारकर किया घायल

फोटो सोर्स: पत्रिका, आरोपी बदमाश
गोरखपुर के बेलघाट थानाक्षेत्र के शंकर बाजार में रात्रि गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस को देख भागने लगे, शंका होने पर पुलिस टीम ने भी पीछा शुरू किया। पुलिस को पीछा आता देख बदमाश ने फायरिंग कर दी, जब उसे दबोच लिया गया तो उसने पिस्टल से ही दरोगा और सिपाही पर हमला करके घायल कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अवैध देशी पिस्टल (.32 बोर), दो खोखा कारतूस, एक खोखा कारतूस 9 एमएम, एक पुराना मोबाइल फोन, बाइक बरामद किया है।
पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपी की पहचान सिकरीगंज थाना क्षेत्र के पकड़ी घाट डेबरी निवासी राजमणि यादव के रूप में हुई है। गुरुवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेजवा दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताता कि बुधवार रात डेढ़ बजे बेलघाट थाने के दरोगा संजीव कुमार अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के बहादुरपुर अंडरपास और एकौना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार युवक पुलिस को देखकर भागने लगा।
पुलिस ने एकौना अंडरपास के पास घेराबंदी की, इसी दौरान मोटरसाइकिल गिर गई और बदमाश पैदल भागते हुए दो राउंड फायर भी किया लेकिन पुलिस ने घेरकर उसे दबोच लिया। इसके बाद भी बदमाश ने पिस्टल की बट से मारकर दरोगा अभिषेक और सिपाही राकेश को घायल कर दिया।उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट में ले जाया गया, जहां फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई। बेलघाट थाना प्रभारी विकासनाथ ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश ने पूछताछ में चोरी की नियति से घूमने की बात स्वीकार किया है।
