पुलिस घेरेबंदी पर 9mm पिस्टल से झोंका फायर, पिस्टल के बट से दरोगा, सिपाही को मारकर किया घायल

पुलिस ने एकौना अंडरपास के पास घेराबंदी की, इसी दौरान मोटरसाइकिल गिर गई और बदमाश पैदल भागते हुए दो राउंड फायर भी किया लेकिन पुलिस ने घेरकर उसे दबोच लिया। इसके बाद भी बदमाश ने पिस्टल की बट से मारकर दरोगा अभिषेक और सिपाही राकेश को घायल कर दिया।उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट में ले जाया गया, जहां फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई। बेलघाट थाना प्रभारी विकासनाथ ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश ने पूछताछ में चोरी की नियति से घूमने की बात स्वीकार किया है।