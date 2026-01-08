गोरखपुर महोत्सव स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे एडीजी, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि महोत्सव के सफल आयोजन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और अग्निशमन व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। महोत्सव के नोडल अधिकारी आनंद वर्धन ने अधिकारियों को अब तक की गई तैयारियों की जानकारी दी, जबकि जीडीए सचिव पुष्पराज सिंह ने अवसंरचना विकास एवं सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्यों की प्रगति से अवगत कराया।