गोरखपुर

हनुमान मंदिर से दान पात्र उठा ले गया चोर, तीस हजार रुपए चोरी का आरोप…सीसीटीवी में घटना रिकार्ड

शहर के कोतवाली क्षेत्र के एक मंदिर से चोर ने दानपात्र को ही उखाड़ लिया और फरार हो गया। इस घटना के बाद स्थानीय जनता में काफी रोष भी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को पकड़ने का प्रयास कर रही है।

गोरखपुर

anoop shukla

Jan 09, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सीसीटीवी फुटेज, मंदिर का दानपात्र चोरी

गोरखपुर में एक हैरान करने वाली घटना हुई है, यहां एक मंदिर से चोर ने दानपात्र ही चुरा लिया। इस घटना के बाद लोगों में काफी रोष है। मामला कोतवाली क्षेत्र के आर्यनगर स्थित माँ कामिनी देवी और श्री हनुमान मंदिर का है, यहां भोर में दानपात्र से लगभग 30 हजार रुपये चोरी होने की घटना सामने आई। वारदात सुबह करीब 5 बजकर 38 मिनट पर हुई। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों में पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग हुई है।

सीसीटीवी फुटेज में दान पात्र लेकर भागता दिख रहा है शख्स

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक युवक दानपात्र के पास जाता है, थोड़ी ही देर में उसे उठाकर मंदिर से बाहर निकलता है और फिर गली की ओर भागता दिखाई देता है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार दानपात्र में बीते दिनों में जमा हुए दान की नकदी थी। घटना की जानकारी होने पर महंत राजन दास ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद बेनीगंज चौकी के पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रारंभिक पूछताछ की। पुलिस ने फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। चोरी की घटना के बाद लोगों में काफी रोष है, लोग धार्मिक स्थानों से भी चोरी होने पर पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।

Published on:

09 Jan 2026 08:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / हनुमान मंदिर से दान पात्र उठा ले गया चोर, तीस हजार रुपए चोरी का आरोप…सीसीटीवी में घटना रिकार्ड

