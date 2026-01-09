हनुमान मंदिर से दान पात्र उठा ले गया चोर, तीस हजार रुपए चोरी का आरोप…सीसीटीवी में घटना रिकार्ड

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक युवक दानपात्र के पास जाता है, थोड़ी ही देर में उसे उठाकर मंदिर से बाहर निकलता है और फिर गली की ओर भागता दिखाई देता है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार दानपात्र में बीते दिनों में जमा हुए दान की नकदी थी। घटना की जानकारी होने पर महंत राजन दास ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद बेनीगंज चौकी के पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रारंभिक पूछताछ की। पुलिस ने फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। चोरी की घटना के बाद लोगों में काफी रोष है, लोग धार्मिक स्थानों से भी चोरी होने पर पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।