इंस्टाग्राम की प्रेमिका गहने और नगदी लेकर फरार, पत्नी को छोड़ प्रेमिका को लाया था घर

उसने बताया कि 12 मई 2025 को वह अपनी ननद के घर प्रयागराज गई थी। इसी दौरान पति की दोस्ती इंस्टाग्राम पर एक महिला से हो गई।आरोप है कि पति ने उस महिला को घर बुलाकर अपने साथ रख लिया। जब पीड़िता को इसकी जानकारी हुई और वह ससुराल पहुंची तो उसके साथ मारपीट कर उसे घर से भगा दिया गया।इसके करीब एक सप्ताह बाद ही इंस्टाग्राम की महिला आलमारी में रखे पीड़िता के गहने और 15 सौ रुपये नकद लेकर फरार हो गई। CO गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच की जा रही है।