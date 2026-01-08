8 जनवरी 2026,

गुरुवार

गोरखपुर

कड़ाके की ठंड में भी सीएम का लगा जनता दरबार, दिवंगत पत्रकार के परिजनों को दिए 5 लाख की आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री गुरुवार की सुबह अपने गुरुओं की पूजा के बाद गौ सेवा किए, मंदिर भ्रमण के दौरान वहां आए बच्चों को भी आशीष दिए। जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम ने हर पीड़ित के साथ न्याय का निर्देश अधिकारियों को दिए।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 08, 2026

Up news, cm yogi

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी

गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी ने विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने सभी से कहा कि आपकी समस्या के समाधान के लिए सरकार संकल्पित है।

भू माफियाओं के खिलाफ होती रहे कठोर कारवाई

सीएम ने अफसरों को निर्देशित किया कि वे किसी भी फरियादी के साथ भेदभाव न करें, सभी के साथ सुनिश्चित करें कि सभी को न्याय मिले। हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, जमीन कब्जाने वाले भू माफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो।

हर पीड़ित की समस्या का होगा समाधान

जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं। हर फरियादी तक सीएम स्वयं पहुंचे उनकी शिकायतों को ध्यान से सुने और सभी को भरोसा दिलाये कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेडिकल इस्टीमेट उपलब्ध कराएं, मिलेगी आर्थिक सहायता

हर बार की तरह जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए कई लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री ने शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम ने हाल ही में हार्ट अटैक से पत्रकार की हुई मौत का संज्ञान लेते हुए परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की।

Published on:

08 Jan 2026 03:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / कड़ाके की ठंड में भी सीएम का लगा जनता दरबार, दिवंगत पत्रकार के परिजनों को दिए 5 लाख की आर्थिक सहायता

