कड़ाके की ठंड में भी सीएम का लगा जनता दरबार, दिवंगत पत्रकार के परिजनों को दिए 5 लाख की आर्थिक सहायता

हर बार की तरह जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए कई लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री ने शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम ने हाल ही में हार्ट अटैक से पत्रकार की हुई मौत का संज्ञान लेते हुए परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की।