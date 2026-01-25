गोरखपुर में खिड़की के रास्ते कमरे में कूदी पुलिस, अंदर मौजूद महिलाओं ने किया विरोध…पुलिस बोली, विवाद की सूचना कर पहुंचे थे

जानकारी के मुताबिक 25 जनवरी को एक पक्ष द्वारा दोबारा निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसे दूसरे पक्ष ने गिरा दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने निर्माण गिराने वाले पक्ष के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। अन्य लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और घर में प्रवेश के लिए दीवार कूदकर खिड़की से अंदर पहुंची। जबकि घर के अंदर महिलाएं भी मौजूद थीं। इस मामले में गोला थाना प्रभारी राकेश रौशन सिंह ने बताया कि मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और कारवाई की गई।