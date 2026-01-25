25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में खिड़की के रास्ते कमरे में कूदी पुलिस, अंदर मौजूद महिलाओं ने किया विरोध…पुलिस बोली, विवाद की सूचना कर पहुंचे थे

गोरखपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी जिनमे एक महिला भी शामिल है एक मकान में दीवाल फांद कर अंदर घुसते हैं, इसके बाद खिड़की रास्ते सीधे कमरे में कूद जाते हैं।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 25, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, दीवाल फांदती पुलिस

गोरखपुर जिले के गोला थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिसकर्मियों द्वारा एक घर में खिड़की के रास्ते घुसते हुए दिख रहा है। यह घटना 25 जनवरी की दोपहर की बताई जा रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल CCTV फुटेज में कुछ पुलिसकर्मी, जिनमें एक महिला सिपाही भी शामिल है, दीवार फांदकर घर में प्रवेश करते दिख रहे हैं। इसके बाद वे खिड़की के रास्ते अंदर घुसते हैं और दो व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास करते हैं।

गोला थानाक्षेत्र के बेवरी चौराहे की घटना, दो पक्षों में दीवाल निर्माण का विवाद

पुलिसकर्मियों की इस कारवाई का घर के अंदर मौजूद महिलाओं ने विरोध किया, जिससे पुलिस और परिजनों में हल्की झड़प भी हुई। जानकारी के मुताबिक यह मामला गोला थानाक्षेत्र स्थित बेवरी चौराहे का है, जहां दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। यह विवाद वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।

बताया गया कि एक पक्ष द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिस पर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई थी। दूसरे पक्ष ने तहसील में समाधान दिवस पर भी शिकायत की थी, जिसके बाद उपजिलाधिकारी ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे।

दीवाल फांद कर खिड़की के रास्ते अंदर घुसी पुलिस, महिलाओं की मौजूदगी में झड़प

जानकारी के मुताबिक 25 जनवरी को एक पक्ष द्वारा दोबारा निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसे दूसरे पक्ष ने गिरा दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने निर्माण गिराने वाले पक्ष के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। अन्य लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और घर में प्रवेश के लिए दीवार कूदकर खिड़की से अंदर पहुंची। जबकि घर के अंदर महिलाएं भी मौजूद थीं। इस मामले में गोला थाना प्रभारी राकेश रौशन सिंह ने बताया कि मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और कारवाई की गई।

ये भी पढ़ें

भीगा भीगा है समां…गाने पर अस्पताल के OT में बनाई ठुमके लगाकर रील, प्रसव पीड़ा से कराहती रही महिला
बांदा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 11:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में खिड़की के रास्ते कमरे में कूदी पुलिस, अंदर मौजूद महिलाओं ने किया विरोध…पुलिस बोली, विवाद की सूचना कर पहुंचे थे

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में दबंगों ने सरेराह युवक को दौड़ाकर बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना…आसपास फैली दहशत

Up news, gorakhour
गोरखपुर

किशोरी का रेप कर इंस्टाग्राम फ्रेंड फरार, मौका देख तीन अन्य भी किए दुष्कर्म…22 दिन बाद स्पा सेंटर से बरामद हुई किशोरी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर की मंशा और राजकुमारी गणतंत्र दिवस परेड की स्पेशल गेस्ट, जानिए विपरीत स्थितियों में भी कैसे मिली इन्हें राष्ट्रीय पहचान

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में घर में घुस कर युवक की गोली मारकर हत्या, भाई की हालत गंभीर…गांव में भारी तनाव

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

उत्तर प्रदेश दिवस पर गोरखपुर में पोषण का मजबूत संदेश, नारी सशक्तिकरण पर रहा विशेष जोर

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.