गोरखपुर में दबंगों ने सरेराह युवक को दौड़ाकर बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना…आसपास फैली दहशत

बताया गया है कि मारपीट के दौरान युवक किसी तरह मार्ट से भाग निकला, पीछे से मार्ट के कर्मचारी बाइक से और पैदल ही दौड़ाते हुए युवक घेर कर पकड़ लिए और घसीटकर ले जाने लगे। प्रिंस ने बताया कि वह केवल खरीदारी करने गया था, लेकिन कर्मचारियों ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसके साथ मारपीट किए।