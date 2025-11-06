प्रेम-प्रसंग बना खून की वजह! फर्म कर्मचारी पर जीजा-साले ने बरसाईं गोलियां, कुछ पलों में उजड़ गया परिवार का सहारा

Murder in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते एक फर्म कर्मी की जान चली गई। यह घटना मझोला थाना क्षेत्र के मंडी चौकी इलाके में हुई। जानकारी के अनुसार, मृतक की बहन का आरोपी अमन के साथ प्रेम संबंध था। फर्म कर्मी इस रिश्ते में रुकावट बन रहा था। इसी विवाद ने हिंसा को जन्म दिया और आरोपी अमन ने अपने जीजा और कुछ साथियों के साथ मिलकर पहले उसे पीटा, फिर गोली मार दी।