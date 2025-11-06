Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

प्रेम-प्रसंग बना खून की वजह! फर्म कर्मचारी पर जीजा-साले ने बरसाईं गोलियां, कुछ पलों में उजड़ गया परिवार का सहारा

Moradabad News: मुरादाबाद में प्रेम विवाद ने उस समय खतरनाक रूप ले लिया, जब एक फर्म कर्मी को उसकी बहन के प्रेम संबंध में रुकावट बनने पर आरोपी अमन और उसके जीजा ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद परिवार में गहरा शोक फैल गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 06, 2025

प्रेम-प्रसंग बना खून की वजह! फर्म कर्मचारी पर जीजा-साले ने बरसाईं गोलियां, कुछ पलों में उजड़ गया परिवार का सहारा

प्रेम-प्रसंग बना खून की वजह! Image Source - 'X' @MoradabadPolice

Murder in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते एक फर्म कर्मी की जान चली गई। यह घटना मझोला थाना क्षेत्र के मंडी चौकी इलाके में हुई। जानकारी के अनुसार, मृतक की बहन का आरोपी अमन के साथ प्रेम संबंध था। फर्म कर्मी इस रिश्ते में रुकावट बन रहा था। इसी विवाद ने हिंसा को जन्म दिया और आरोपी अमन ने अपने जीजा और कुछ साथियों के साथ मिलकर पहले उसे पीटा, फिर गोली मार दी।

मौके पर मचा हड़कंप

घटना के तुरंत बाद घायल फर्म कर्मी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हत्या से मृतक के परिवार में गहरा शोक छा गया। परिवार के लोग रो-रोकर बुरी तरह टूट गए।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच में पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मामले में शामिल मुख्य आरोपी अमन और उसके जीजा पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।

परिवार का आरोप: पहले भी हुआ था विवाद

मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पहले भी आरोपी अमन उनकी बहन को भगाने का प्रयास कर चुका था। इसके विरोध में मृतक लगातार उसकी हरकतों को रोकने की कोशिश करता रहा। घटना से एक दिन पहले मृतक और उसका परिवार तिगरी मेले गए थे, जहां आरोपी अमन ने पहले थप्पड़ मारकर विवाद किया था। इसके बाद परिजन जब आरोपी के घर विवाद निपटाने गए, तो अमन ने अपने जीजा और दोस्तों को बुलाकर हमला कर दिया।

हत्या से मोहल्ले में दहशत

इस घटना ने पूरे मोहल्ले में डर और खौफ पैदा कर दिया। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस प्रकार के प्रेम विवाद अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहते, बल्कि समुदाय और परिवारों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को तेज कर दिया है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को प्राथमिकता दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 11:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / प्रेम-प्रसंग बना खून की वजह! फर्म कर्मचारी पर जीजा-साले ने बरसाईं गोलियां, कुछ पलों में उजड़ गया परिवार का सहारा

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम में मचाई हलचल, बारिश के बाद अचानक बढ़ी ठंड, पड़ा सीजन का पहला कोहरा

up weather update moradabad first fog temperature drop
मुरादाबाद

यूपी में 402 करोड़ की GST चोरी का महाघोटाला, फर्जी फर्में खोलने वाले मास्टरमाइंड की क्राइम कुंडली SIT के हाथ लगी

gst 402 crore scam mastermind ankit kumar 144 fake firms sit investigation
मुरादाबाद

यूट्यूबर महक-परी फिर विवादों में घिरीं! ऑटो चालक के साथ जमकर थप्पड़बाजी, पहले भी कर चुकी हैं हंगामा

youtuber mahak pari auto driver fight moradabad viral video
मुरादाबाद

मैं आजम खान का ड्राइवर हूं… कहकर रास्ता रोका, गाली गलौज और धमकी दी; फिर पुलिस ने किया ये काम

rampur driver threat case azam khan controversy
मुरादाबाद

पति ने बोला ‘मैं घर पहुंच रहा हूं’, पत्नी ने घबराकर प्रेमी को किया कॉल; मिनटों में रच दी गई हत्या की पूरी साजिश

moradabad kaushal murder wife lover conspiracy revealed
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.