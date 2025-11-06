प्रेम-प्रसंग बना खून की वजह! फर्म कर्मचारी पर जीजा-साले ने बरसाईं गोलियां, कुछ पलों में उजड़ गया परिवार का सहारा

प्रेम-प्रसंग बना खून की वजह! Image Source - 'X' @MoradabadPolice
Murder in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते एक फर्म कर्मी की जान चली गई। यह घटना मझोला थाना क्षेत्र के मंडी चौकी इलाके में हुई। जानकारी के अनुसार, मृतक की बहन का आरोपी अमन के साथ प्रेम संबंध था। फर्म कर्मी इस रिश्ते में रुकावट बन रहा था। इसी विवाद ने हिंसा को जन्म दिया और आरोपी अमन ने अपने जीजा और कुछ साथियों के साथ मिलकर पहले उसे पीटा, फिर गोली मार दी।
घटना के तुरंत बाद घायल फर्म कर्मी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हत्या से मृतक के परिवार में गहरा शोक छा गया। परिवार के लोग रो-रोकर बुरी तरह टूट गए।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच में पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मामले में शामिल मुख्य आरोपी अमन और उसके जीजा पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।
मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पहले भी आरोपी अमन उनकी बहन को भगाने का प्रयास कर चुका था। इसके विरोध में मृतक लगातार उसकी हरकतों को रोकने की कोशिश करता रहा। घटना से एक दिन पहले मृतक और उसका परिवार तिगरी मेले गए थे, जहां आरोपी अमन ने पहले थप्पड़ मारकर विवाद किया था। इसके बाद परिजन जब आरोपी के घर विवाद निपटाने गए, तो अमन ने अपने जीजा और दोस्तों को बुलाकर हमला कर दिया।
इस घटना ने पूरे मोहल्ले में डर और खौफ पैदा कर दिया। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस प्रकार के प्रेम विवाद अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहते, बल्कि समुदाय और परिवारों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को तेज कर दिया है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को प्राथमिकता दी है।
