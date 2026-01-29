SP देवरिया का बड़ा एक्शन…एक दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, 24 पुलिसकर्मियों का तबादला

डायल 112 में तैनात कांस्टेबल श्रीप्रकाश यादव को एसपी कार्यालय में वाचक बने हैं, सदर कोतवाली के रामसागर गुप्ता को बनकटा और तरकुलवा की महिला कांस्टेबल प्रियंका चौधरी को रामपुर कारखाना थाना कार्यालय स्थानांतरित किया गया है। इसी क्रम में कई अन्य पुलिसकर्मियों को सदर कोतवाली, भटनी, बरहज, सुरौली, भाटपार रानी और पुलिस लाइन सहित विभिन्न स्थानों पर नई तैनाती मिली है। SP संजीव सुमन ने सख्त निर्देश दिया है कि लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।