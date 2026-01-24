देवरिया में दिनदहाड़े रायफल से तड़तड़ाई गोलियां…फतेपुर नरसंहार की याद हुई ताजा, गांव में पसरा सन्नाटा

जैसे ही ग्रामीणों ने गोलियां चलने की आवाज सुनी, सभी सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। संयोग ठीक रहा कि कोई हताहत नहीं हुआ। इसके बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने गौरी बाजार थानापुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है, उनके मुताबिक जब पहले विवाद हुआ था तब भी पुलिस आई थी लेकिन को सख्त रुख अख्तियार किए वापस चली गई। इसके बाद दबंगों का मन बढ़ गया और वे दुबारा फिर आकर कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दिए।