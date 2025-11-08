ऑपरेशन लंगड़ा : ताबड़तोड़ चली गोलियां, फरार पशु तस्कर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

शनिवार को तड़के लार थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी इसी बीच खरवनिया बंधा की ओर जाते हुए एक संदिग्ध दिखा, जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तब वह ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश की पहचान मुबारक के रूप में की जो फरार चल रहा था।घायल मुबारक को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा।मौके से पुलिस ने एक देसी तमंचा (315 बोर), एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और बाइक बरामद किया। एएसपी सूनिल कुमार सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में घायल मुबारक का पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। इस पर सख्त कारवाई की जाएगी। पुलिस की कारवाई से क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली है।