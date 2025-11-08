Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

ऑपरेशन लंगड़ा : ताबड़तोड़ चली गोलियां, फरार पशु तस्कर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

देवरिया में शनिवार को जब लार थानाक्षेत्र में लोग सो रहे थे तभी गोलियों की आवाज से लोगों की नीद टूटी। पुलिस और बदमाश के बीच फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है।

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Nov 08, 2025

Up news, deoria

फोटो सोर्स: पत्रिका, पुलिस एनकाउंटर में घायल पशु तस्कर

देवरिया में शनिवार की सुबह लार थानाक्षेत्र लंबे समय से फरार चल रहे पशु तस्कर मुबारक पुत्र शदीक, निवासी हरिहास, थाना हुसैनगंज, जनपद सिवान (बिहार) को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक मुबारक पर थाना लार में पहले से ही मुकदमा संख्या 320/2023, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज था।

फरार पशु तस्कर और पुलिस के बीच चली गोलियां

शनिवार को तड़के लार थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी इसी बीच खरवनिया बंधा की ओर जाते हुए एक संदिग्ध दिखा, जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तब वह ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश की पहचान मुबारक के रूप में की जो फरार चल रहा था।घायल मुबारक को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा।मौके से पुलिस ने एक देसी तमंचा (315 बोर), एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और बाइक बरामद किया। एएसपी सूनिल कुमार सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में घायल मुबारक का पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। इस पर सख्त कारवाई की जाएगी। पुलिस की कारवाई से क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली है।

ये भी पढ़ें

भाजपा नेता की हत्या, सिर के बीचो-बीच मारी गोली, इलाके में फैली सनसनी
सहारनपुर
Saharanpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 11:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / ऑपरेशन लंगड़ा : ताबड़तोड़ चली गोलियां, फरार पशु तस्कर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वर्दी में रहते हुए विवादास्पद वीडियो, फोटो या बयान साझा करने से बचें…SP ने रिक्रूट्स को दी सोशल मीडिया पॉलिसी की विस्तृत जानकारी

Up news, Deoria news, Deoria police
देवरिया

सगाई के लिए सजने मेकअप स्टूडियो गई थी दुल्हन! जबरन रिकॉर्ड किया गया वीडियो; भद्दे कमेंट, अश्लील…

woman went to makeup studio to get ready her engagement had video of her forcibly recorded
देवरिया

देवरिया के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में देव दीपावली पर भव्य गंगा आरती, डीएम रहीं मुख्य यजमान

Up news,
देवरिया

कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू में स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, 12 लोग थे सवार

देवरिया

यूपी पुलिस बनी देवदूत…नदी में कूद रही लड़की की बचाई जान, जरा सी चूक छीन लेती जिंदगी

Up news, Deoria news
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.