ऑपरेशन लंगड़ा : ताबड़तोड़ चली गोलियां, फरार पशु तस्कर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

देवरिया में शनिवार की सुबह लार थानाक्षेत्र लंबे समय से फरार चल रहे पशु तस्कर मुबारक पुत्र शदीक, निवासी हरिहास, थाना हुसैनगंज, जनपद सिवान (बिहार) को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक मुबारक पर थाना लार में पहले से ही मुकदमा संख्या 320/2023, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज था।
शनिवार को तड़के लार थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी इसी बीच खरवनिया बंधा की ओर जाते हुए एक संदिग्ध दिखा, जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तब वह ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश की पहचान मुबारक के रूप में की जो फरार चल रहा था।घायल मुबारक को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा।मौके से पुलिस ने एक देसी तमंचा (315 बोर), एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और बाइक बरामद किया। एएसपी सूनिल कुमार सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में घायल मुबारक का पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। इस पर सख्त कारवाई की जाएगी। पुलिस की कारवाई से क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली है।
