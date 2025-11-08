भाजपा नेता की हत्या, सिर के बीचो-बीच मारी गोली, इलाके में फैली सनसनी

ग्रामीणों के अनुसार गांव में उस रात बारात होने की वजह से फायरिंग की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच के लिए तीन अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है और पुलिस ने जल्द खुलासे का दावा किया है।