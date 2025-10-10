बिहार की नहीं यूपी की है टीटी को “मुड़ी काट देब” की धमकी देने वाली लेडी टीचर, हरकत में आई RPF…पिता पर मुकदमा दर्ज

इस वीडियो में अध्यापिका न केवल नियम कानून की धज्जियां उड़ाती दिख रही है बल्कि टिकट चेकर को खुलेआम धमकी भी दे रही है। टीटीई ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वायरल वीडियो में टीटीई युवती से टिकट दिखाने को कह रहा है तो वह उसे दबाव में लेने की कोशिश करती है। टीटीई उसे दूसरे कोच में जाने को कहता है तो युवती किसी को फोन मिलाने लगती है और टीटीई से कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझे परेशान करने की उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं।