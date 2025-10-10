बिहार की नहीं यूपी की है टीटी को “मुड़ी काट देब” की धमकी देने वाली लेडी टीचर, हरकत में आई RPF…पिता पर मुकदमा दर्ज

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, टीटी को धमकी देने वाली टीचर के पिता पर मुकदमा दर्ज
रांची से गोरखपुर जा रही 18629 रांची एक्सप्रेस ट्रेन में भटनी स्टेशन से देवरिया रेलवे स्टेशन के बीच टीटीई से उलझने वाली युवती बिहार की नहीं बल्कि यूपी के देवरिया जिले की रहने वाली है। देवरिया के एक मुहल्ले में अपने परिजनों के साथ रहती है। युवती बिहार के सिवान जिले के एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका है। वह रोजाना घर से ड्यूटी करने ट्रेन से आती-जाती है।
बीते शनिवार को वह ड्यूटी करके रांची एक्सप्रेस ट्रेन से वापस लौट रही थी। युवती बिना टिकट के ही एसी बोगी में सवार थी। इसको लेकर टीटीई से युवती की बहस हो गई। इस घटना से जुड़े दो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।वीडियो में वह टीटीई को धमकाते हुए कहती दिख रही हैं, “अबकी धरा गइल तब मुड़ी काट देब।”
इस वीडियो में अध्यापिका न केवल नियम कानून की धज्जियां उड़ाती दिख रही है बल्कि टिकट चेकर को खुलेआम धमकी भी दे रही है। टीटीई ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वायरल वीडियो में टीटीई युवती से टिकट दिखाने को कह रहा है तो वह उसे दबाव में लेने की कोशिश करती है। टीटीई उसे दूसरे कोच में जाने को कहता है तो युवती किसी को फोन मिलाने लगती है और टीटीई से कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझे परेशान करने की उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं।
मामला तब और बढ़ गया जब ट्रेन देवरिया स्टेशन पहुंची। शिक्षिका ने फोन पर अपने परिजनों को बुला लिया था, जिसके बाद उनके पिता और कुछ रिश्तेदार प्लेटफार्म पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। टीटीई प्रकाश कुमार ने बताया शिक्षिका और उनके परिजनों ने न सिर्फ उनके साथ अभद्रता की, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। इस दौरान ट्रेन के गेट पर धक्का-मुक्की हुई, जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन और आरपीएफ हरकत में आए। टीटीई की तहरीर पर शिक्षिका के पिता के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और रेलवे परिसर में उपद्रव करने के आरोप में रेल अधिनियम के तहत अज्ञात व्यक्ति के रूप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी निरीक्षक आस मोहम्मद ने बताया कि टीटीई की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
