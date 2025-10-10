Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

बिहार की नहीं यूपी की है टीटी को “मुड़ी काट देब” की धमकी देने वाली लेडी टीचर, हरकत में आई RPF…पिता पर मुकदमा दर्ज

बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर रेल यात्रा के दौरान टिकट चेकिंग पर टीटी को धमकाने वाली लेडी टीचर देवरिया जिले की निकली। RPF ने आरोपी टीचर के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

2 min read

देवरिया

image

anoop shukla

Oct 10, 2025

Up news, Deoria news, siwan news, railway news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, टीटी को धमकी देने वाली टीचर के पिता पर मुकदमा दर्ज

रांची से गोरखपुर जा रही 18629 रांची एक्सप्रेस ट्रेन में भटनी स्टेशन से देवरिया रेलवे स्टेशन के बीच टीटीई से उलझने वाली युवती बिहार की नहीं बल्कि यूपी के देवरिया जिले की रहने वाली है। देवरिया के एक मुहल्ले में अपने परिजनों के साथ रहती है। युवती बिहार के सिवान जिले के एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका है। वह रोजाना घर से ड्यूटी करने ट्रेन से आती-जाती है।

टिकट दिखाने को लेकर टीटी से हुई बहस

बीते शनिवार को वह ड्यूटी करके रांची एक्सप्रेस ट्रेन से वापस लौट रही थी। युवती बिना टिकट के ही एसी बोगी में सवार थी। इसको लेकर टीटीई से युवती की बहस हो गई। इस घटना से जुड़े दो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।वीडियो में वह टीटीई को धमकाते हुए कहती दिख रही हैं, “अबकी धरा गइल तब मुड़ी काट देब।”

लेडी टीचर खुलेआम टीटी को देने लगी धमकियां

इस वीडियो में अध्यापिका न केवल नियम कानून की धज्जियां उड़ाती दिख रही है बल्कि टिकट चेकर को खुलेआम धमकी भी दे रही है। टीटीई ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वायरल वीडियो में टीटीई युवती से टिकट दिखाने को कह रहा है तो वह उसे दबाव में लेने की कोशिश करती है। टीटीई उसे दूसरे कोच में जाने को कहता है तो युवती किसी को फोन मिलाने लगती है और टीटीई से कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझे परेशान करने की उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं।

देवरिया स्टेशन पहुंचते ही टीचर के परिजन किए धक्का मुक्की

मामला तब और बढ़ गया जब ट्रेन देवरिया स्टेशन पहुंची। शिक्षिका ने फोन पर अपने परिजनों को बुला लिया था, जिसके बाद उनके पिता और कुछ रिश्तेदार प्लेटफार्म पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। टीटीई प्रकाश कुमार ने बताया शिक्षिका और उनके परिजनों ने न सिर्फ उनके साथ अभद्रता की, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। इस दौरान ट्रेन के गेट पर धक्का-मुक्की हुई, जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

टीटी की तहरीर पर लेडी टीचर के पिता पर मुकदमा दर्ज

वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन और आरपीएफ हरकत में आए। टीटीई की तहरीर पर शिक्षिका के पिता के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और रेलवे परिसर में उपद्रव करने के आरोप में रेल अधिनियम के तहत अज्ञात व्यक्ति के रूप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी निरीक्षक आस मोहम्मद ने बताया कि टीटीई की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

त्योहारों पर सीएम की अधिकारियों को दो टूक…किसी भी दशा में न बिगड़े कानून व्यवस्था, अपराधियों पर हो सख्त कारवाई
गोरखपुर
Up news, cm yogi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 12:27 am

Published on:

10 Oct 2025 11:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / बिहार की नहीं यूपी की है टीटी को “मुड़ी काट देब” की धमकी देने वाली लेडी टीचर, हरकत में आई RPF…पिता पर मुकदमा दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी के इस जिले में राम-लक्ष्मण बने कलाकारों की पिटाई, पुलिस कप्तान का सख्त एक्शन

Up news, Deoria news
देवरिया

SP के निरीक्षण में थाने में मिली खामियां ही खामियां…हथियार तक चलाने की जानकारी नहीं

Up news, Deoria police
देवरिया

यूपी के इस जिले की हैं टीईटी से विवाद करने वाली ‘मास्टरनी’ , बोली- ‘अबकी धरा गइल तब मुड़ी काट देब’

देवरिया

शासन की बड़ी कारवाई, मेडिकल कालेज के प्राचार्य पद से हटाए गये…पानी की टंकी में शव मिलने का है मामला

Up news, Deoria news
देवरिया

यूपी के इस मेडिकल कॉलेज में पानी की टंकी में मिली सड़ी लाश, छत पर मिलीं शराब की बोतलें…आपत्तिजनक सामान

Up news, Deoria crime news
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.