त्योहारों पर सीएम की अधिकारियों को दो टूक…किसी भी दशा में न बिगड़े कानून व्यवस्था, अपराधियों पर हो सख्त कारवाई

फोटो सोर्स:X, सीएम योगी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से की समीक्षा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों करवाचौथ और दीपावली को देखते हुए प्रदेशभर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करते हुए सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और नगर आयुक्तों को कानून-व्यवस्था, यातायात और साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर पुलिस की गश्त, ड्रोन से निगरानी और सीसीटीवी मॉनिटरिंग निरंतर चलती रहे। उन्होंने निर्देश दिया कि असामाजिक तत्वों और अराजक गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक जिले के अधिकारियों से संवाद करते हुए कहा कि दीपावली से पहले सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए और विद्युत व अग्निशमन विभाग चौकसी बरतें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। उन्होंने कहा कि बाजारों में अवैध पटाखों की बिक्री और मिलावटी मिठाइयों पर रोक लगाने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जाए।
गोरखपुर मंडलायुक्त सभागार में इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में जुड़े रहे एडीजी जोन मुथा अशोक जैन, डीआईजी रेंज एस. चनप्पा, कमिश्नर कानपुर के. विजयेंद्र पांडियन, डीएम दीपक मीणा, एसएसपी राज करन नय्यर, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, अपर आयुक्त प्रशासन रामाश्रय, एडीएम प्रशासन सहदेव मिश्रा, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, सीएमओ राजेश झा, एसपी सिटी अभिनव त्यागी, डीपीआरओ नीलेश कुमार सिंह समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ जनता को त्योहारों के दौरान सुरक्षित और सहज माहौल प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस, प्रशासन और नगर निगम के बीच समन्वय बनाकर ऐसी व्यवस्था की जाए कि यातायात सुचारु रहे, बिजली आपूर्ति निर्बाध हो और सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अपराधियों और माफिया तत्वों पर सतत कार्रवाई जारी रहे। जो भी व्यक्ति माहौल खराब करने की कोशिश करे, उसके खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्यवाही की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “शांतिपूर्वक और सुरक्षित ढंग से त्योहार मनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
