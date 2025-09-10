तेज धमाके के साथ दो बाईकों में भीषण टक्कर, दो युवकों की मौत…तीसरे की हालत नाजुक

तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पहुंचे और घटना की सूचना तरकुलवा पुलिस को दी। सूचना पर तरकुलवा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी । पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया भेजवाई। हादसे में राजू गोंड और राजन प्रसाद की मौके पर मौत हो गई। घायल अंकित गोंड को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। तरकुलवा पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।तरकुलवा के थानेदार मृत्युंजय राय ने बताया कि सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हुई है । शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है ,वहीं घायल को देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।