तेज धमाके के साथ दो बाईकों में भीषण टक्कर, दो युवकों की मौत…तीसरे की हालत नाजुक

देवरिया में बीती रात रफ्तार का कहर दो युवकों की जान ले किया जबकि तीसरा गंभीर है। यह हादसा तब हुआ जब विपरीत दिशा आ रही दोनों बाइक आपस में टक्कर हो गई।

देवरिया

anoop shukla

Sep 10, 2025

दो बाईकों को भीषण टक्कर, दो मरे

मंगलवार देर रात देवरिया में भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक रामपुर कारखाना के गोरयाघाट निवासी राजू गोंड अपने दोस्त अंकित गोंड के साथ कंचनपुर जा रहे थे। सामने से बेलवानिया निवासी राजन प्रसाद बाइक से आ रहे थे तभी तरकुलवा थाना क्षेत्र में गोरयाघाट पुल के पास ब्रह्मस्थान के निकट दोनों बाइकों में भीषण टक्कर गई हैं

तेज धमाके की आवाज के साथ दो बाईकों में भीषण टक्कर, दो युवकों की मौत

तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पहुंचे और घटना की सूचना तरकुलवा पुलिस को दी। सूचना पर तरकुलवा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी । पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया भेजवाई। हादसे में राजू गोंड और राजन प्रसाद की मौके पर मौत हो गई। घायल अंकित गोंड को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। तरकुलवा पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।तरकुलवा के थानेदार मृत्युंजय राय ने बताया कि सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हुई है । शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है ,वहीं घायल को देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

10 Sept 2025 09:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / तेज धमाके के साथ दो बाईकों में भीषण टक्कर, दो युवकों की मौत…तीसरे की हालत नाजुक

