फतेहपुर

फतेहपुर से अपहरण, कौशांबी में गैंगरेप, बेचने की तैयारी, करा दिया धर्म परिवर्तन, 14 पर मुकदमा दर्ज

Kidnapping from Fatehpur, gang rape in Kaushambi, convert religion फतेहपुर में गैंगरेप और धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 14 पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

फतेहपुर

Narendra Awasthi

Sep 10, 2025

गैंगरेप और धर्म-परिवर्तन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
फोटो सोर्स- पत्रिका

Kidnapping from Fatehpur, gang rape in Kaushambi, convert religion फतेहपुर में गैंगरेप और धर्म परिवर्तन का सनसनीके मामला सामने आया है। जिसमें तीन युवकों ने एक युवती को पहले बहला-फुसलाकर कार में बैठाया और अपने साथ ले गए। कार सवार उसे कौशांबी ले गए। एक कमरे में बंद कर दिया। उसके साथ तीनों युवकों ने गैंगरेप किया। इसी बीच युवती को बेचने की तैयारी कर रहा था। मौलवी के यहां ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया। युवती की तहरीर पर पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना गाजीपुर थाना क्षेत्र की है।

गाजीपुर थाना क्षेत्र की घटना

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली युवती बीते मंगलवार को अपने घर पहुंची और घर वालों को आप-बीती सुनाई। जिसे सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस संबंध में पीड़िता ने थाना में तहरीर देकर बताया कि गांव के ही रहने वाले मुख्तार, हसीन, नवाब ने धोखे से उसे कार में बैठाकर जबरदस्ती अपने साथ ले गए।

सन्नो नाम की महिला के घर रखा गया

कौशांबी में उसे सन्नो नाम की महिला के घर में रखा गया। यहां पर तीनों ने उसके साथ गैंगरेप किया।‌ कौशांबी से वापस लाकर फतेहपुर में खलील के घर में रखा गया। यहां पर भी हसीन उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता ने तहरीर में बताया कि उसे बेचने की भी तैयारी हो रही थी। इसी बीच मौलवी के यहां ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया और उसे मुस्लिम नाम से बुलाने लगे।

हसीन अपने घर ले गया

बीते 12 अगस्त को हसीन उसे अपने घर ले गया। जहां उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। किसी तरह वह अपने घर पहुंची और घरवालों को इसकी जानकारी दी। पीड़िता की तहरीर के आधार पर गाजीपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्यवाहक थाना प्रभारी हरिनाथ सिंह ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। ‌

10 Sept 2025 07:29 am

