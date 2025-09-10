फतेहपुर से अपहरण, कौशांबी में गैंगरेप, बेचने की तैयारी, करा दिया धर्म परिवर्तन, 14 पर मुकदमा दर्ज

Kidnapping from Fatehpur, gang rape in Kaushambi, convert religion फतेहपुर में गैंगरेप और धर्म परिवर्तन का सनसनीके मामला सामने आया है। जिसमें तीन युवकों ने एक युवती को पहले बहला-फुसलाकर कार में बैठाया और अपने साथ ले गए। कार सवार उसे कौशांबी ले गए। एक कमरे में बंद कर दिया। उसके साथ तीनों युवकों ने गैंगरेप किया। इसी बीच युवती को बेचने की तैयारी कर रहा था। मौलवी के यहां ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया। युवती की तहरीर पर पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना गाजीपुर थाना क्षेत्र की है।