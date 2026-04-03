‘नकली नोट कांड’ में भाजपाई कब होंगे गिरफ्तार? सपा ने उठाई मांग, भाजपा विधायक के फोटो से छिड़ा सियासी बवाल

UP Politics: उत्तर प्रदेश में नकली नोट का मामला इन दिनों काफी चर्चा में है। देवरिया से जुड़े इस कांड में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले को भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए देवरिया के भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी की तस्वीरें आरोपियों के साथ शेयर की है। इससे राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। सपा मीडिया सेल ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि नकली नोट के कारोबारी भाजपाई निकले हैं। उन्होंने पूछा कि ये लोग कब गिरफ्तार होंगे और भाजपा सरकार क्या जवाब देगी? सपा ने देवरिया पुलिस को टैग करते हुए सवाल उठाया कि क्या पुलिस इन तस्वीरों के आधार पर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी से भी पूछताछ करेगी? सपा ने आगे आरोप लगाया कि 2027 के चुनाव नजदीक हैं। जनता भाजपा को हराने की तैयारी कर चुकी है। हार की डर से भाजपा वाले सपा को बदनाम करने के लिए नई-नई साजिशें रच रहे हैं। वे झूठे आरोप लगाकर सपा की छवि खराब करना चाहते हैं।