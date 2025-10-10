20 हजार की रिश्वत लेते ‘जनपद सीईओ’ रंगे हाथों पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

इस शिकायत का सत्यापन लोकायुक्त निरीक्षक दीपक शेजवार से कराया गया।​शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार को लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप बनाकर जनपद सीईओ राजेश सोनी को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। जनपद कार्यालय टोंकखुर्द में देर तक कार्रवाई जारी थी। लोकायुक्त ने आरोपी सीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।