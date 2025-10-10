Patrika LogoSwitch to English

देवास

20 हजार की रिश्वत लेते ‘जनपद सीईओ’ रंगे हाथों पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के देवास जिले में जनपद सीईओ को 20 हजार की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है।

less than 1 minute read

देवास

image

Himanshu Singh

Oct 10, 2025

dewas news

MP News: मध्यप्रदेश में लोकायुक्त के द्वारा लगातार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मगर, रिश्वतखोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही मामला देवास जिले से सामने आया है। यहां पर लोकायुक्त ने जनपद सीईओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

तबदला कराने की एवज में मांग रहा था रिश्वत

लोकायुक्त डीएसपी राजेश पाठक ने बताया 29 सितंबर को आवेदक रोजगार सहायक कृष्णपाल सिंह सोंसर ने एसपी लोकायुक्त उज्जैन आनंद यादव से शिकायत की थी कि जनपद सीईओ राजेश सोनी उसका ग्राम पंचायत नावदा में तबादला करने के एवज में 20 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं।

20 हजार की रिश्वत लेते जनपद सीईओ पकड़ाया

इस शिकायत का सत्यापन लोकायुक्त निरीक्षक दीपक शेजवार से कराया गया।​शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार को लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप बनाकर जनपद सीईओ राजेश सोनी को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। जनपद कार्यालय टोंकखुर्द में देर तक कार्रवाई जारी थी। लोकायुक्त ने आरोपी सीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / 20 हजार की रिश्वत लेते ‘जनपद सीईओ’ रंगे हाथों पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

