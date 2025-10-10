20 हजार की रिश्वत लेते ‘जनपद सीईओ’ रंगे हाथों पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में लोकायुक्त के द्वारा लगातार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मगर, रिश्वतखोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही मामला देवास जिले से सामने आया है। यहां पर लोकायुक्त ने जनपद सीईओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
लोकायुक्त डीएसपी राजेश पाठक ने बताया 29 सितंबर को आवेदक रोजगार सहायक कृष्णपाल सिंह सोंसर ने एसपी लोकायुक्त उज्जैन आनंद यादव से शिकायत की थी कि जनपद सीईओ राजेश सोनी उसका ग्राम पंचायत नावदा में तबादला करने के एवज में 20 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं।
इस शिकायत का सत्यापन लोकायुक्त निरीक्षक दीपक शेजवार से कराया गया।शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार को लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप बनाकर जनपद सीईओ राजेश सोनी को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। जनपद कार्यालय टोंकखुर्द में देर तक कार्रवाई जारी थी। लोकायुक्त ने आरोपी सीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
