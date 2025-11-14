एमपी के इस जिले में ’15 मीटर’ चौड़ी होगी सड़क, तोड़े गए 25 से ज्यादा मकान

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शालिनी रोड से शुरु हुई। जनता बैंक से सयाजी द्वार तक 15 मीटर सड़क चौड़ी की जाएगी। दरअसल, यह शहर के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक है। अधोरसंरचना योजना के तहत 6 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत वाली परियोजना को शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। जिसके बाद निगम ने कार्ययोजना



हालांकि, कार्रवाई का व्यपारी और रहवासी विरोध करने लगे, लेकिन नगर निगम के अफसरों ने किसी न सुनी और कार्रवाई जारी रखी।