घायल चोर को पीठ पर लादकर 1km पैदल चले TI, भावुक चोर ने कबूली चोरियां

MP News: अपराधियों की गिरफ्तारी के बीच भी इंसानियत जिंदा है, इसका उदाहरण सोमवार तड़के देवास जिले के कन्नौद में देखने को मिला। चोरी की वारदात के दौरान करंट लगने से गिरोह के सरगना की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसे में थाना प्रभारी तहजीब काजी ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए घायल आरोपी को पीठ पर लादकर करीब एक किमी पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया और फिर अस्पताल भेजा।