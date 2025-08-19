Patrika LogoSwitch to English

देवास

घायल चोर को पीठ पर लादकर 1km पैदल चले TI, भावुक चोर ने कबूली चोरियां

MP News: अपराधियों की गिरफ्तारी के बीच भी इंसानियत जिंदा है, इसका उदाहरण सोमवार तड़के देवास जिले के कन्नौद में देखने को मिला।

देवास

Avantika Pandey

Aug 19, 2025

TI walked 1km carrying injured thief
टीआई ने चोर को पीठ पर पहुंचाया अस्पताल (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: अपराधियों की गिरफ्तारी के बीच भी इंसानियत जिंदा है, इसका उदाहरण सोमवार तड़के देवास जिले के कन्नौद में देखने को मिला। चोरी की वारदात के दौरान करंट लगने से गिरोह के सरगना की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसे में थाना प्रभारी तहजीब काजी ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए घायल आरोपी को पीठ पर लादकर करीब एक किमी पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया और फिर अस्पताल भेजा।

देखें वीडियो

कन्नौद का मामला

घटना ऋद्धि-सिद्धि कॉलोनी की है, जहां चार बदमाश शिक्षक के मकान में घुसे थे। मकान मालिक व कॉलोनीवासियों की सतर्कता से बदमाश भागे और पीछा करते समय करंट की चपेट में आ गए। सरगना शंकर की मौके पर मौत हो गई, जबकि साथी राजू घायल हो गया था।

भावुक हुआ घायल, कबूली चोरियां

टीआइ तहजीब काजी की इंसानियत देखकर घायल आरोपी भावुक हो गया और उसने कबूल कर लिया कि उसका गिरोह राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक व तेलंगाना समेत मध्यप्रदेश के कई जिलों में सक्रिय रहा है। फिलहाल पुलिस अन्य फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। पूछताछ से यह भी पता चला कि यह गिरोह देवास, कन्नौद, खातेगांव और हाटपीपल्या क्षेत्र में सक्रिय था।

