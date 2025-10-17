Patrika LogoSwitch to English

एमपी में श्मशान पर मिले दो युवकों की मौत, मौके पर जहर भी मिला, जांच शुरु

MP News: मध्यप्रदेश के देवास जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है।

less than 1 minute read

देवास

image

Himanshu Singh

Oct 17, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के देवास जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र ग्राम शिप्रा के श्मशान में सुनवानी महाकाल गांव के दो युवक गुरुवार की देर शाम घायल अवस्था में मिले थे। दोनों को इलाज के लिए तुरंत ही एमवाय अस्पताल इंदौर भेजा गया था। जहां रास्ते में ही एक की मौत हो गई। वहीं, दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

प्राप्त जानकारी से अनुसार, 19 वर्षीय विवेक और 18 वर्षीय आशीष गांव से शिप्रा दूध डेयरी पर दूध लेने गए थे। उसके बाद वह शिप्रा के श्मशान में गंभीर अवस्था में पाए गए।

उधर, मौके पर सीएसपी सुमित अग्रवाल और औद्योगिक थाना टीआई शशिकांत चौरसिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। यहां उन्हें जहरीला पदार्थ सहित खून फैला और उल्टी फैली मिली है। शुक्रवार को दोनों के शव को पीएम के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों की पैनल द्वारा पीएम ल किया जा रहा है। घटना के बाद से शिप्रा और सुनवानी महाकाल में तनाव का माहौल है।

ग्रामीणों ने मामले को हत्या का बताया है। स्थिति को देखते हुए शिप्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया, सीएसपी, अन्य टीआई मौजूद हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। फिलहाल दोनों के शव इंदौर में ही हैं।

17 Oct 2025 03:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / एमपी में श्मशान पर मिले दो युवकों की मौत, मौके पर जहर भी मिला, जांच शुरु

