CG News: खेत में फंसा 10 फीट लंबा अजगर, जेसीबी की मदद से सुरक्षित निकाला गया,

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक 10 फीट लंबा और लगभग 18 किलो वजनी अजगर खेत में पानी डालने के लिए रखे गए मोटे पाइप के कुपाला (भूमिगत संरचना) में फंस गया। यह घटना आमदी क्षेत्र, रांवा रोड की है। अजगर के फंसे होने की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग और सर्पमित्र सूर्यकांत साहू को सूचित किया।
सर्पमित्र सूर्यकांत साहू जब मौके पर पहुंचे, तब तक अजगर जमीन के नीचे कुपाले में घुस चुका था। अजगर को बाहर निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। कुछ प्रयासों के बाद उन्होंने स्थानीय जेसीबी की मदद ली। खुदाई के दौरान अजगर का एक हिस्सा दिखाई देने लगा। दो लोगों ने उसकी पूंछ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन अजगर भी जोर लगाता रहा।
कड़ी मशक्कत और सावधानीपूर्वक प्रयासों के बाद अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अजगर का आकार और वजन देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। सर्पमित्र सूर्यकांत साहू ने बताया कि यह उनका अब तक का सबसे मोटा और भारी अजगर है, जिसे उठाने में तीन लोगों की मदद ली गई। सूर्यकांत साहू ने आगे कहा कि रात के समय अजगर को अपने पास रखा गया, ताकि उसे सुरक्षित वातावरण में रखा जा सके। शनिवार सुबह अजगर को जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ा जाएगा। अजगर के पकड़े जाने से आमदी के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और आसपास के लोग इसे देखकर उत्साहित हुए। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि अजगर खेत के पाइप के कुपाले में अचानक घुस गया था, जिससे फसल और जल व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा था।
अजगर का सुरक्षित निकाला जाना वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष किस तरह सामने आ सकता है। ग्रामीणों और सर्पमित्रों की सतर्कता ने अजगर को नुकसान पहुंचने और संभावित खतरे से बचाया। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे ऐसी स्थिति में तुरंत प्रशिक्षित सर्पमित्र या वन अधिकारियों को सूचित करें, ताकि वन्यजीव और मानव दोनों सुरक्षित रह सकें।
इस घटना से यह संदेश भी मिलता है कि सुरक्षा, संयम और सहयोग से बड़े और खतरनाक जानवरों को भी बिना किसी चोट के नियंत्रित किया जा सकता है। इस अजगर के सुरक्षित निकाले जाने के बाद आमदी के ग्रामीणों में खुशी और राहत का माहौल है। ग्रामीणों ने सर्पमित्र सूर्यकांत साहू और जेसीबी ऑपरेटर की सराहना की। अब अजगर को प्राकृतिक आवास में छोड़कर उसे फिर से स्वतंत्र जीवन दिया जाएगा।
