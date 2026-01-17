CG News: खेत में फंसा 10 फीट लंबा अजगर, जेसीबी की मदद से सुरक्षित निकाला गया,

कड़ी मशक्कत और सावधानीपूर्वक प्रयासों के बाद अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अजगर का आकार और वजन देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। सर्पमित्र सूर्यकांत साहू ने बताया कि यह उनका अब तक का सबसे मोटा और भारी अजगर है, जिसे उठाने में तीन लोगों की मदद ली गई। सूर्यकांत साहू ने आगे कहा कि रात के समय अजगर को अपने पास रखा गया, ताकि उसे सुरक्षित वातावरण में रखा जा सके। शनिवार सुबह अजगर को जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ा जाएगा। अजगर के पकड़े जाने से आमदी के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और आसपास के लोग इसे देखकर उत्साहित हुए। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि अजगर खेत के पाइप के कुपाले में अचानक घुस गया था, जिससे फसल और जल व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा था।