CG Suicide: 10 वीं की छात्रा ने खुदकुशी कर दी जान, चुनरी के फंदे पर लटकी मिली

10 वीं की छात्रा ने खुदकुशी कर दी जान (Photo Patrika)
CG Suicide: अर्र्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शकरवारा निवासी छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तनिशा यादव (15) पिता हरीश भोयना स्कूल में कक्षा-10 वीं की छात्रा थी। गुरूवार को वह स्कूल गई थी। माता-पिता भी काम पर चले गए।
वह कितने समय वापस घर आई, यह पता नहीं चल पाया। शाम को जब उसका भाई घर पहुंचा तो देखा कि तनिशा म्यांर में चुनरी के फंदे में लटकी हुई थी। आवाज लगाने पर पड़ोसियों ने उसे उतारा। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल ले गए। यहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
आत्महत्या का कारण अज्ञात है। पुलिस ने बताया कि तनीषा यादव ने आत्महत्या क्यों की है इसका कारण अभी नहीं पता चला है आगे की कार्रवाई जा रही है।
