CG Transfer: लोकसभा चुनाव से पहले निगम के 15 कर्मचारियों का हुआ तबादला, इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला...देखें सूची

CG Transfer: लोकसभा चुनाव से पहले निगम के 15 कर्मचारियों का हुआ तबादला, इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला...देखें सूची

धमतरीPublished: Mar 18, 2024 03:02:49 pm Submitted by: Khyati Parihar

Chhattisgarh Transfer 2024: नगर निगम में लंबे समय से एक ही टेबल में जमे कर्मचारियों को अब दूसरी टेबल दे दी गई है। कर्मचारी के दक्षता के अनुसार नई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। फेरबदल से 15 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि एक ही टेबल में कई कर्मचारियों के जमे होने के कारण कामकाज पर असर पड़ने लगा था।