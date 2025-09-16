क्यूट बेबी को गोद लेने डॉक्टर, बिजनेसमैन सहित 15 लोगों ने किया कॉल, 6 दिन पहले नहर में मिली थी बच्ची

गोद मिलने के पश्चात 3 साल तक दत्तक ग्रहण एजेंसी फालोअप लेगी। इसके बाद केन्द्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी हर साल बच्चे और अभिभावक का फालोअप करता है। गोद लेने के इच्छुक पति-पत्नी दोनों की आयु यदि 85 वर्ष है तो वे 0 से 2 साल तक के बच्चे को गोद ले सकते हैं। 90 वर्ष होने पर 2 से 4 साल, 100 वर्ष होने पर 4 से 8 साल तथा 110 वर्ष की आयु होने पर किशोर अधिनियम के तहत 18 साल तक के बच्चे को गोद ले सकते हैं।