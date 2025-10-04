Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG News: 72 गांव में हाई अलर्ट जारी… गंगरेल से महानदी में छूटा 55 हजार क्यूसेक पानी, सभी 14 गेट खुलने की संभावना

Dhamtari News: कैचमेंट एरिया में हो रही झमाझम बारिश से इस सीजन में पहली बार गंगरेल बांध के 8 गेट खोलकर 55000 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है।

2 min read

धमतरी

image

Khyati Parihar

Oct 04, 2025

गंगरेल से महानदी में छूटा 55000 क्यूसेक पानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

गंगरेल से महानदी में छूटा 55000 क्यूसेक पानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: कैचमेंट एरिया में हो रही झमाझम बारिश से इस सीजन में पहली बार गंगरेल बांध के 8 गेट खोलकर 55000 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। शाम 7 बजे की स्थिति में गंगरेल बांध में 26724 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। महानदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ने के कारण नदी से लगे 72 गांव में हाई अलर्ट जारी किया गया है।

गंगरेल बांध अब 99.49 फीसदी भर गया है। बांध में 32.016 टीएमसी पानी है। इसमें से 26.945 टीएमसी उपयोगी जल है। शाम 7 बजे की स्थिति में 32.150 टीएमसी क्षमता वाले गंगरेल बांध में 348.68 मीटर पानी भर चुका था। गंगरेल के सहायक बांधाें में भी लगातार पानी की आवक बनी हुई है। मुरूमसिल्ली बांध ओवरलो हो गया है। यहां 100.24 फीसदी पानी भर चुका है। सायफन सिस्टम गेट से अतिरिक्त पानी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो रहा है। दुधावा बांध में 78.56 फीसदी, सोंढूर बांध 76.23 फीसदी भर गया है। इधर मौसम विभाग ने शनिवार को भी बारिश की संभावना जाहिर की है।

रेस्क्यू कर पुजारी को टापू से सुरक्षित निकाला

महानदी में पानी छूटने के बाद नदी से लगे अनेक गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। शुक्रवार दोपहर कुुरुद ब्लाक के ग्राम नवीन जोरातराई स्थित सिंगलद्वीप टापू में कबीर मंदिर का पुजारी इतवारी राम कश्यप (महार) फंस गया। जानकारी लगते ही गांव वालों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। कुरुद टीआई राजेश जगत और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम ने 3 घंटे रेस्क्यू कर पुजारी को सुरक्षित बाहर निकाला।

आपदा प्रबंधन विभाग को किया गया अलर्ट

लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी तटीय 72 गांवों में अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को सतर्क रहने कहा है। आपदा प्रबंधन विभाग की टीम को भी अलर्ट किया गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। बांध में पानी की आवक को देखते हुए पल-पल की जानकारी जिला प्रशासन को दी जा रही है।

धारेश्वर महादेव मंदिर का कटा रास्ता

इस सीजन में पहली बार गंगरेल बांध से भारी मात्रा में महानदी में छोड़ा गया है। अलर्ट जारी करने के बाद रूद्री बॅराज के सभी गेट खोलकर जितना पानी बॅराज में आ रहा था उतना छोड़ा जा रहा था। ग्राम अछोटा में महानदी के बीच में धारेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है। महानदी से पानी छूटने से यह मंदिर चारों ओर पानी से घिर गया है।

चारों बांधों की क्षमता से 11 टीएमसी अधिक हो चुकी है आवक

गंगरेल समेत चारों सहायक बांधों में कुल जलभराव क्षमता 55.176 है। इस सीजन में 1 जून से लेकर अब तक इन बांधों में 66.211 टीएमसी पानी की आवक हो चुकी है। यह कुल जलभराव से 11 टीएमसी अधिक है। आज की स्थिति में चारों बांधों में कुल जलभराव 51.399 टीएमसी है।

ये भी पढ़ें

CG News: गंगरेल बांध के सभी 14 गेट खुला, 5 मिनट तक किया गया ट्रायल, डैम में 90.46 प्रतिशत से ज्यादा पानी
धमतरी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 10:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG News: 72 गांव में हाई अलर्ट जारी… गंगरेल से महानदी में छूटा 55 हजार क्यूसेक पानी, सभी 14 गेट खुलने की संभावना

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Murder Case: मामूली बात पर चाबी से वार कर की थी हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास, जानिए क्या है मामला

धमतरी

धमतरी में भीषण हादसा: डंपर में बुलेट घुसने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत, मृतकों में एक आर्मी जवान भी शामिल

road Accident
धमतरी

CG Income Tax: व्यापारियों की लापरवाही! अब 15 सितंबर की डेडलाइन पार, ITR देरी से भरने पर पेनाल्टी…

CG Income Tax: व्यापारियों की लापरवाही! अब 15 सितंबर की डेडलाइन पार, ITR देरी से भरने पर पेनाल्टी...(photo-patrika)
धमतरी

CG News: धमतरी में जलपरी जैसे बच्चे का जन्म, देश का दूसरा ऐसा मामला, सिर्फ तीन घंटे तक रहा जीवित

CG News: धमतरी में जलपरी जैसे बच्चे का जन्म, देश का दूसरा ऐसा मामला, सिर्फ तीन घंटे तक रहा जीवित
धमतरी

महाअष्टमी के दिन 5 साल की मासूम से अनाचार… पीड़ित का हाल जानने कांग्रेसी पहुंचे अस्पताल, साय सरकार को जमकर घेरा

पीड़ित का हाल जानने कांग्रेसी पहुंचे अस्पताल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.