CG News: 72 गांव में हाई अलर्ट जारी… गंगरेल से महानदी में छूटा 55 हजार क्यूसेक पानी, सभी 14 गेट खुलने की संभावना

गंगरेल से महानदी में छूटा 55000 क्यूसेक पानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: कैचमेंट एरिया में हो रही झमाझम बारिश से इस सीजन में पहली बार गंगरेल बांध के 8 गेट खोलकर 55000 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। शाम 7 बजे की स्थिति में गंगरेल बांध में 26724 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। महानदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ने के कारण नदी से लगे 72 गांव में हाई अलर्ट जारी किया गया है।
गंगरेल बांध अब 99.49 फीसदी भर गया है। बांध में 32.016 टीएमसी पानी है। इसमें से 26.945 टीएमसी उपयोगी जल है। शाम 7 बजे की स्थिति में 32.150 टीएमसी क्षमता वाले गंगरेल बांध में 348.68 मीटर पानी भर चुका था। गंगरेल के सहायक बांधाें में भी लगातार पानी की आवक बनी हुई है। मुरूमसिल्ली बांध ओवरलो हो गया है। यहां 100.24 फीसदी पानी भर चुका है। सायफन सिस्टम गेट से अतिरिक्त पानी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो रहा है। दुधावा बांध में 78.56 फीसदी, सोंढूर बांध 76.23 फीसदी भर गया है। इधर मौसम विभाग ने शनिवार को भी बारिश की संभावना जाहिर की है।
महानदी में पानी छूटने के बाद नदी से लगे अनेक गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। शुक्रवार दोपहर कुुरुद ब्लाक के ग्राम नवीन जोरातराई स्थित सिंगलद्वीप टापू में कबीर मंदिर का पुजारी इतवारी राम कश्यप (महार) फंस गया। जानकारी लगते ही गांव वालों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। कुरुद टीआई राजेश जगत और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम ने 3 घंटे रेस्क्यू कर पुजारी को सुरक्षित बाहर निकाला।
लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी तटीय 72 गांवों में अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को सतर्क रहने कहा है। आपदा प्रबंधन विभाग की टीम को भी अलर्ट किया गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। बांध में पानी की आवक को देखते हुए पल-पल की जानकारी जिला प्रशासन को दी जा रही है।
इस सीजन में पहली बार गंगरेल बांध से भारी मात्रा में महानदी में छोड़ा गया है। अलर्ट जारी करने के बाद रूद्री बॅराज के सभी गेट खोलकर जितना पानी बॅराज में आ रहा था उतना छोड़ा जा रहा था। ग्राम अछोटा में महानदी के बीच में धारेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है। महानदी से पानी छूटने से यह मंदिर चारों ओर पानी से घिर गया है।
गंगरेल समेत चारों सहायक बांधों में कुल जलभराव क्षमता 55.176 है। इस सीजन में 1 जून से लेकर अब तक इन बांधों में 66.211 टीएमसी पानी की आवक हो चुकी है। यह कुल जलभराव से 11 टीएमसी अधिक है। आज की स्थिति में चारों बांधों में कुल जलभराव 51.399 टीएमसी है।
