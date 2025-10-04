CG News: 72 गांव में हाई अलर्ट जारी… गंगरेल से महानदी में छूटा 55 हजार क्यूसेक पानी, सभी 14 गेट खुलने की संभावना

गंगरेल बांध अब 99.49 फीसदी भर गया है। बांध में 32.016 टीएमसी पानी है। इसमें से 26.945 टीएमसी उपयोगी जल है। शाम 7 बजे की स्थिति में 32.150 टीएमसी क्षमता वाले गंगरेल बांध में 348.68 मीटर पानी भर चुका था। गंगरेल के सहायक बांधाें में भी लगातार पानी की आवक बनी हुई है। मुरूमसिल्ली बांध ओवरलो हो गया है। यहां 100.24 फीसदी पानी भर चुका है। सायफन सिस्टम गेट से अतिरिक्त पानी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो रहा है। दुधावा बांध में 78.56 फीसदी, सोंढूर बांध 76.23 फीसदी भर गया है। इधर मौसम विभाग ने शनिवार को भी बारिश की संभावना जाहिर की है।