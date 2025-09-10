CG News: गंगरेल बांध के सभी 14 गेट खुला, 5 मिनट तक किया गया ट्रायल, डैम में 90.46 प्रतिशत से ज्यादा पानी

CG News: प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े जलाशय गंगरेल बांध के गेट मंगलवार को ५ मिनट के लिए खोले गए। सभी 14 गेट खोलकर टेस्टिंग की गई। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि गेट सही है कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। टेस्टिंग के बाद १२ गेट बंद कर दिए गए। 2 गेट से रूद्री बैरॉज में पानी छोड़ा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया जलाशय की आपातकालीन स्थिति में तत्परता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। सभी उपकरण सही पाए गए।