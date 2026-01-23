CG Thagi News: सीईओ के फर्जी हस्ताक्षर से 8.52 लाख का गबन, ऑनलाइन गेमिंग में उड़ाई सरकारी रकम

आरोपी डाटा एंट्री ऑपरेटर ने बड़ी चालाकी से इस फर्र्जीवाड़े को अंजाम दिया। 1 जुलाई 2025 को पहला चेक भुनाया। इसके बाद 5 अन्य चेक को भी फर्जी हस्ताक्षर से भुना लिया। इस तरह 1 जुलाई 2025 से 3 जनवरी 2026 के बीच 8 लाख 52 हजार 795 रूपए का फर्जीवाड़ा किया। पुलिस को जांच में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भैसमुंडी एवं शाखा मेघा से लेन-देन संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से संबंधित मोबाइल फोन को जप्त किया गया। प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।