CG Thagi News: सीईओ के फर्जी हस्ताक्षर से 8.52 लाख का गबन, ऑनलाइन गेमिंग में उड़ाई सरकारी रकम

ऑनलाइन गेमिंग में उड़ाई रकम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Thagi News: जनपद पंचायत मगरलोड में बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। कार्यालय में पदस्थ डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा शासकीय चेक चोरी कर सीईओ के फर्जी हस्ताक्षर से 8 लाख 52 हजार 795 रूपए का गबन किया। यह मोटी राशि ऑनलाइन गेमिंग में उड़ा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जनपद पंचायत मगरलोड कार्यालय में नवागांव निवासी धर्मेन्द्र साहू(36) पिता परसादी राम साहू डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर पदस्थ है। ऑनलाइन गेमिंग का आदी धर्मेन्द्र जनपद सीईओ दिव्या ठाकुर के फर्जी हस्ताक्षर से 6 सरकारी चेक को भुना लिया। इसकी कुल राशि 8 लाख 52 हजार 795 रूपए है। उक्त राशि अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं एक्सिस बैंक के खातों में स्थानांतरित कर ऑनलाइन गेमिंग में उड़ा डाला।
सीईओ को इसकी जानकारी लगी और 16 जनवरी 2026 को मगरलोड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने ऑनलाइन गेमिंग एप में सरकारी राशि को खर्च करने की बात स्वीकार की। मगरलोड पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 305(E), 318(4), 338, 336, 340 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
आरोपी डाटा एंट्री ऑपरेटर ने बड़ी चालाकी से इस फर्र्जीवाड़े को अंजाम दिया। 1 जुलाई 2025 को पहला चेक भुनाया। इसके बाद 5 अन्य चेक को भी फर्जी हस्ताक्षर से भुना लिया। इस तरह 1 जुलाई 2025 से 3 जनवरी 2026 के बीच 8 लाख 52 हजार 795 रूपए का फर्जीवाड़ा किया। पुलिस को जांच में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भैसमुंडी एवं शाखा मेघा से लेन-देन संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से संबंधित मोबाइल फोन को जप्त किया गया। प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग