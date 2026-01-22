22 जनवरी 2026,

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

धमतरी

CG News: धमतरी का आर्मी जवान लापता, छुट्टी पर आया था घर, अब तक नहीं पहुंचा ड्यूटी पर

CG News: धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र के ग्राम भीतररास निवासी सत्येंद्र शांडिल्य आर्मी का जवान महीनेभर से लापता है। जवान की ड्यूटी जालंधर पंजाब में है। दिसंबर में वह छुट्टियों में अपने घर सिहावा आया था। 21 दिसंबर को वह अमृतसर एक्सप्रेस से वापस जलंधर के लिए निकला था। 23 दिसंबर को अपने

धमतरी

image

Love Sonkar

Jan 22, 2026

Student Missing News: छत्तीसगढ़ के इस विश्वविद्यालय का छात्र तीन दिन से लापता, परिजनों में मचा हड़कंप

तीन दिन से छात्र लापता (Photo Patrika)

CG News: धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र के ग्राम भीतररास निवासी सत्येंद्र शांडिल्य आर्मी का जवान महीनेभर से लापता है।

जवान की ड्यूटी जालंधर पंजाब में है। दिसंबर में वह छुट्टियों में अपने घर सिहावा आया था। 21 दिसंबर को वह अमृतसर एक्सप्रेस से वापस जलंधर के लिए निकला था।

23 दिसंबर को अपने भाई को काल कर जलंधर पहुँच जाने की जानकारी भी दी थी। बाद में पता चला कि सत्येंद्र ड्यूटी ही जॉइन नही किया है। मामले को लेकर सिहावा थाना और जलंधर के थाना में गुम इंसान दर्ज किया गया है। जवान का फोन बंद आ रहा है।

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG News: धमतरी का आर्मी जवान लापता, छुट्टी पर आया था घर, अब तक नहीं पहुंचा ड्यूटी पर

धमतरी

छत्तीसगढ़

