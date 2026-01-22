CG News: धमतरी का आर्मी जवान लापता, छुट्टी पर आया था घर, अब तक नहीं पहुंचा ड्यूटी पर

तीन दिन से छात्र लापता (Photo Patrika)
CG News: धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र के ग्राम भीतररास निवासी सत्येंद्र शांडिल्य आर्मी का जवान महीनेभर से लापता है।
जवान की ड्यूटी जालंधर पंजाब में है। दिसंबर में वह छुट्टियों में अपने घर सिहावा आया था। 21 दिसंबर को वह अमृतसर एक्सप्रेस से वापस जलंधर के लिए निकला था।
23 दिसंबर को अपने भाई को काल कर जलंधर पहुँच जाने की जानकारी भी दी थी। बाद में पता चला कि सत्येंद्र ड्यूटी ही जॉइन नही किया है। मामले को लेकर सिहावा थाना और जलंधर के थाना में गुम इंसान दर्ज किया गया है। जवान का फोन बंद आ रहा है।
