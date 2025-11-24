Vegetable Price: ठंड बढ़ते ही सब्जियों की लोकल आवक बढ़ी, सब्जियों के दाम गिरे, आम लोगों को मिलेगी राहत

ठंड बढ़ते ही सब्जियों की लोकल आवक बढ़ी (Photo Patrika)
Vegetable Price Hike: ठंड शुरू होते ही सब्जियों की लोकल आवक भी बढ़ गई है। धमतरी शहर से लगे गांव के अलावा आसपास जिलों से भी श्यामतराई सब्जी मंडी में सब्जियों की आवक हो रही है। रविवार को सब्जी मंडी में कुछ चुनिंदा सब्जियों को छोड़ अन्य के भाव काफी कम रहे। इससे चिल्हर भाव में गिरावट आई। कम दाम से उपभोक्ताओं ने भी राहत की सांस ली है। धनिया-मेथी, मिर्च, नीबू, भाजी, खीरा, गाजर आदि के भाव उतरे हैं।
गोभी का भाव अभी भी सेंचुरी पर यानी 100 रूपए किलो है। टमाटर 50 से 60 रूपए किलो बिका। जानकारों का कहना है कि पखवाड़े भर में आवक और बढ़ेगी, जिसके कारण सब्जियों के रेट में 5 से 10 फीसदी गिरावट हो सकती है। चिल्हर में पालक 40 रूपए, लालभाजी 30 से 40 रूपए, धनिया 40 से 60 रूपए, मूली 40 रूपए, पत्ता गोभी 40 रूपए, शिमला मिर्च 60 रूपए प्रतिकिलो, कद्दू 40 रूपए, बैगन 30 रूपए, खीरा 30 रूपए, ढेंस 120 रूपए प्रति किलो की दर से बिका।
धमतरी जिले में सब्जी फसल का रकबा बढ़ा है। पूर्व में 25 एकड़ में ही चुनिंदा किसान सब्जी लेते थे। अब रकबा बढ़कर 40 एकड़ से अधिक हो गया है। आर्गेनिक सब्जियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। गांव से पहुंचे किसान पोटली में देशी सब्जी लेकर पहुंच रहे। पसरा लगाते ही इनकी सब्जी बिक जा रही।
आर्गेनिक सब्जियों की मांग बढ़ने के पीछे मुय कारण केमिकलरहित उत्पादन है। धमतरी शहर में प्रत्येक रविवार को नगर निगम के सामने आसपास गांव के लोग आर्गेनिक सब्जी लेकर पहुंचते हैं। इसके अलावा धमतरी शहरी क्षेत्र में बाड़ियों में सब्जी लगाने वाले किसानों की सब्जियां भी बाजारों तक पहुंच रही है।
धमतरी में मिलने वाली ढेंस की अपनी एक अलग पहचान है। ढेंस में विटामिन, खनिज और फाइटोन्यूटरिएंट्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। इसके अलावा पोटेशियम, फास्फोरस, तांबा, लोहा, मैंगनीज के साथ-साथ थियामिन, पैंटोफोनिक एसिड, जस्ता, विटामिन-बी 6, विटामिन-सी भी पाया जाता है। साथ ही यह फाइबर और प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए बाजार में ढेंस की अच्छी डिमांड है। ढेंस थोक में 70 से 80 रूपए तथा चिल्हर में 120 रूपए किलो पर बिक रहा है।
