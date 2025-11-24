Vegetable Price: ठंड बढ़ते ही सब्जियों की लोकल आवक बढ़ी, सब्जियों के दाम गिरे, आम लोगों को मिलेगी राहत

गोभी का भाव अभी भी सेंचुरी पर यानी 100 रूपए किलो है। टमाटर 50 से 60 रूपए किलो बिका। जानकारों का कहना है कि पखवाड़े भर में आवक और बढ़ेगी, जिसके कारण सब्जियों के रेट में 5 से 10 फीसदी गिरावट हो सकती है। चिल्हर में पालक 40 रूपए, लालभाजी 30 से 40 रूपए, धनिया 40 से 60 रूपए, मूली 40 रूपए, पत्ता गोभी 40 रूपए, शिमला मिर्च 60 रूपए प्रतिकिलो, कद्दू 40 रूपए, बैगन 30 रूपए, खीरा 30 रूपए, ढेंस 120 रूपए प्रति किलो की दर से बिका।