Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

Vegetable Price: ठंड बढ़ते ही सब्जियों की लोकल आवक बढ़ी, सब्जियों के दाम गिरे, आम लोगों को मिलेगी राहत

Vegetable Price: रविवार को सब्जी मंडी में कुछ चुनिंदा सब्जियों को छोड़ अन्य के भाव काफी कम रहे। इससे चिल्हर भाव में गिरावट आई। कम दाम से उपभोक्ताओं ने भी राहत की सांस ली है।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Nov 24, 2025

Vegetable Price: ठंड बढ़ते ही सब्जियों की लोकल आवक बढ़ी, सब्जियों के दाम गिरे, आम लोगों को मिलेगी राहत

ठंड बढ़ते ही सब्जियों की लोकल आवक बढ़ी (Photo Patrika)

Vegetable Price Hike: ठंड शुरू होते ही सब्जियों की लोकल आवक भी बढ़ गई है। धमतरी शहर से लगे गांव के अलावा आसपास जिलों से भी श्यामतराई सब्जी मंडी में सब्जियों की आवक हो रही है। रविवार को सब्जी मंडी में कुछ चुनिंदा सब्जियों को छोड़ अन्य के भाव काफी कम रहे। इससे चिल्हर भाव में गिरावट आई। कम दाम से उपभोक्ताओं ने भी राहत की सांस ली है। धनिया-मेथी, मिर्च, नीबू, भाजी, खीरा, गाजर आदि के भाव उतरे हैं।

गोभी का भाव अभी भी सेंचुरी पर यानी 100 रूपए किलो है। टमाटर 50 से 60 रूपए किलो बिका। जानकारों का कहना है कि पखवाड़े भर में आवक और बढ़ेगी, जिसके कारण सब्जियों के रेट में 5 से 10 फीसदी गिरावट हो सकती है। चिल्हर में पालक 40 रूपए, लालभाजी 30 से 40 रूपए, धनिया 40 से 60 रूपए, मूली 40 रूपए, पत्ता गोभी 40 रूपए, शिमला मिर्च 60 रूपए प्रतिकिलो, कद्दू 40 रूपए, बैगन 30 रूपए, खीरा 30 रूपए, ढेंस 120 रूपए प्रति किलो की दर से बिका।

जिले में बढ़ा सब्जी का रकबा

धमतरी जिले में सब्जी फसल का रकबा बढ़ा है। पूर्व में 25 एकड़ में ही चुनिंदा किसान सब्जी लेते थे। अब रकबा बढ़कर 40 एकड़ से अधिक हो गया है। आर्गेनिक सब्जियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। गांव से पहुंचे किसान पोटली में देशी सब्जी लेकर पहुंच रहे। पसरा लगाते ही इनकी सब्जी बिक जा रही।

आर्गेनिक सब्जियों की मांग बढ़ने के पीछे मुय कारण केमिकलरहित उत्पादन है। धमतरी शहर में प्रत्येक रविवार को नगर निगम के सामने आसपास गांव के लोग आर्गेनिक सब्जी लेकर पहुंचते हैं। इसके अलावा धमतरी शहरी क्षेत्र में बाड़ियों में सब्जी लगाने वाले किसानों की सब्जियां भी बाजारों तक पहुंच रही है।

ढेंस की बढ़ी डिमांड

धमतरी में मिलने वाली ढेंस की अपनी एक अलग पहचान है। ढेंस में विटामिन, खनिज और फाइटोन्यूटरिएंट्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। इसके अलावा पोटेशियम, फास्फोरस, तांबा, लोहा, मैंगनीज के साथ-साथ थियामिन, पैंटोफोनिक एसिड, जस्ता, विटामिन-बी 6, विटामिन-सी भी पाया जाता है। साथ ही यह फाइबर और प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए बाजार में ढेंस की अच्छी डिमांड है। ढेंस थोक में 70 से 80 रूपए तथा चिल्हर में 120 रूपए किलो पर बिक रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 12:56 pm

Published on:

24 Nov 2025 12:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Vegetable Price: ठंड बढ़ते ही सब्जियों की लोकल आवक बढ़ी, सब्जियों के दाम गिरे, आम लोगों को मिलेगी राहत

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime: ज्वेलर्स में हुए गोली कांड में मिली बड़ी सफलता, नागपुर रायगढ़ से हुई गिरफ़्तारी, एक आरोपी अभी भी फरार

CG Crime: ज्वेलर्स में हुए गोली कांड में मिली बड़ी सफलता, नागपुर रायगढ़ से हुई गिरफ़्तारी, एक आरोपी अभी भी फरार
धमतरी

CG Board Exam: मिशन अव्वल अभियान पर विशेष फोकस, छात्रों को ब्लू प्रिंट के आधार पर करा रहे तैयारी

CG Board Exam: मिशन अव्वल अभियान पर विशेष फोकस, छात्रों को ब्लू प्रिंट के आधार पर करा रहे तैयारी
धमतरी

ACB EOW Raid: एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड, रियल एस्टेट कारोबारी के घर 4 घंटे तक चली जांच

ACB EOW Raid: एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड, रियल एस्टेट कारोबारी के घर 4 घंटे तक चली जांच
धमतरी

CG News: धमतरी के लोगों को लो-वोल्टेज से मिलेगी राहत, 24 करोड़ की लागत से नए पावर स्टेशन का निर्माण

CG News: धमतरी के लोगों को लो-वोल्टेज से मिलेगी राहत, 24 करोड़ की लागत से नए पावर स्टेशन का निर्माण
धमतरी

Dhamtari News: कॉलम गढ्ढे में गिरकर राजमिस्त्री की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

Dhamtari News: कॉलम गढ्ढे में गिरकर राजमिस्त्री की मौत, इलाके में मचा हड़कंप
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.