Big Incident: 20 फीट गहरे कुएं में गिरा ऑटो, देवदूत बनकर पहुंचे बुजुर्ग ने ऐसे बचाई 5 की जान

दोपहर को मैं अपने घर के पास टहल रहा था। इसी दौरान एक ऑटो पीछे लुढकते हुए कुएं की ओर तेजी से आ रहा था। जैसे ही ऑटो कुएं में गिरा मैं भी कुएं की ओर दौड़ा। ऑटो में बच्चे भी सवार थे। अपनी जान की परवाह किए बगैर कुएं में कूद गया और एक-एक कर सभी बच्चों को निकाला। घटना के दौरान गांव के कुछ अन्य लोग भी पहुंच गए थे। उन्होंने भी मदद की। (जैसा-सरपंच पति जयंत ध्रुव ने बताया)