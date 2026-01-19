Big Incident: 20 फीट गहरे कुएं में गिरा ऑटो, देवदूत बनकर पहुंचे बुजुर्ग ने ऐसे बचाई 5 की जान

20 फीट गहरे कुएं में गिरा ऑटो (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Big Incident: धमतरी जिले के कुरुद ब्लाक अंतर्गत ग्राम बगदेही में रविवार दोपहर 1.30 बजे बड़ा हादसा हो गया। सवारियों से भरा ऑटो सड़क किनारे स्थित 20 फीट गहरे कुएं में गिर गया। इस दौरान गांव का सरपंच पति देवदूत बनकर पहुंचा और सभी की जान बचा ली।
मरौद निवासी ऑटो चालक अशोक टंडन सवारी बिठाकर बगदेही से निकल रहा था। रिवर्स लेते वक्त ऑटो सड़क किनारे स्थित कुंए में गिर गया। ऑटो में सिंगारभाठा निवासी शंकर शर्मा (70), मोक्ष साहू (10), मिहिर ध्रुव (9), केहुल ध्रुव (6), हर्ष ध्रुव (3) सवार थे। ऑटो को कुएं की ओर लुढक़ते देख सरपंच पति जयंत ध्रुव (60) भागते आया और कुएं में छलांग लगा दी।
पहले चारों बच्चों को निकाला। इसके बाद बुजुर्ग और ऑटो चालक भी किसी तरह बाहर निकले। जयंत ध्रुव की बहादूरी से बच्चों सहित दो अन्य की जान बच गई। ऑटो अभी भी कुएं में है। शाम होने के कारण ऑटो को नहीं निकाला जा सका है। घटना की सूचना मिलने पर कुरुद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जानकारी ली।
बगदेही मुख्य मार्ग में एक निजी कुआ स्थित है। कुएं के आसपास लोग कचरा फेंक देते हैं। बाउंड्रीवाल नहीं होने से अनहोनी घटना की संभावना बनी रहती है। रविवार को हुए हादसे के बाद ग्रामीणों ने कुएं के चारो ओर बाउंड्रीवाल कराने की मांग सरपंच से की है।
दोपहर को मैं अपने घर के पास टहल रहा था। इसी दौरान एक ऑटो पीछे लुढकते हुए कुएं की ओर तेजी से आ रहा था। जैसे ही ऑटो कुएं में गिरा मैं भी कुएं की ओर दौड़ा। ऑटो में बच्चे भी सवार थे। अपनी जान की परवाह किए बगैर कुएं में कूद गया और एक-एक कर सभी बच्चों को निकाला। घटना के दौरान गांव के कुछ अन्य लोग भी पहुंच गए थे। उन्होंने भी मदद की। (जैसा-सरपंच पति जयंत ध्रुव ने बताया)
