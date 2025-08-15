CG News: व्यवसायिक दुकानों की नीलामी में गड़बड़ी का आरोप, की जा रही निरस्त करने की मांग

नीलामी वर्तमान बाजार मूल्य से अत्यंत न्यूनतम दर पर की गई है। इससे शासन को लाखों रूपए का नुकसान हो रहा है। विपक्ष ने नगर पंचायत अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। मामले में कार्रवाई की भी मांग की गई। उन्होंने बताया कि नीलामी प्रक्रिया 9 अगस्त को होनी थी लेकिन रक्षाबंधन त्यौहार होने के कारण इसमें संशोधन कर 11 अगस्त को किया गया। इसकी लिखित सूचना परिषद के पार्षदों को नहीं दी गई।