CG News: व्यवसायिक दुकानों की नीलामी में गड़बड़ी का आरोप, की जा रही निरस्त करने की मांग

CG News: नगर पंचायत कुरूद में व्यवसायिक दुकानों की नीलामी में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष डुमेश साहू सहित कांग्रेसी पार्षदों ने नीलामी निरस्त करने सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष डुमेश साहू, वरिष्ठ पार्षद रजत चंद्राकर, पार्षद मनीष साहू, उत्तम साहू, अर्जुन ध्रुव ने बताया कि 11 अगस्त को नगर पंचायत कुरूद द्वारा दुकान क्रमांक-1, 2, 17, 36, 38 एवं 25 को नीलामी की प्रक्रिया की गई।
नीलामी वर्तमान बाजार मूल्य से अत्यंत न्यूनतम दर पर की गई है। इससे शासन को लाखों रूपए का नुकसान हो रहा है। विपक्ष ने नगर पंचायत अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। मामले में कार्रवाई की भी मांग की गई। उन्होंने बताया कि नीलामी प्रक्रिया 9 अगस्त को होनी थी लेकिन रक्षाबंधन त्यौहार होने के कारण इसमें संशोधन कर 11 अगस्त को किया गया। इसकी लिखित सूचना परिषद के पार्षदों को नहीं दी गई।
नगर के व्यवसायियों को भी उचित माध्यम से सूचना नहीं मिल पाई। फलस्वरूप अनेक व्यापारी नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह गए। चुनिंदा लोगों को ही बिठा कर उक्त नीलामी प्रक्रिया को पूरी की गई। जिस दुकान का बाजार मूल्य लगभग 20 लाख रूपए है उसे लेनदेन कर मात्र 4 लाख 50 हजार रूपए में बेच दिया गया।
CG News: डुमेश साहू ने कहा कि उक्त नीलामी प्रक्रिया में सिर्फ अपने करीबियों को लाभ दिलाया गया है। इससे भारी राजस्व का नुकसान हुआ है। शासन को लाखों रूपए का चूना लगाया जा रहा है। नगर पंचायत की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन से मांग हैं कि नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर पुन: नियमानुसार नीलामी की जाए।
महेन्द्रराज गुप्ता, सीएमओ कुरूद: नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह नियमानुसार की गई है। सभी पार्षदों को इसकी सूचना पहले ही अलग-अलग माध्यमों से दी गई थी। कुछ कांग्रेसी पार्षद नीलामी की प्रक्रिया में शामिल भी हुए थे। गड़बड़ी करने का आरोप बेबुनियाद है।