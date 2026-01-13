CG News:अवैध रेत खनन को लेकर महानदी में ग्रामीणों का प्रदर्शन, इधर बिजली की मांग को लेकर नेशनल हाइवे-130 जाम

हजारों की संख्या में ग्रामीण नेशनल हाइवे-130सी पर पहुंचे और सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। देखते ही देखते यातायात पूरी तरह ठप हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रदर्शन में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल थे। ग्रामीण अपने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर बिजली विभाग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। माइक के माध्यम से वक्ताओं ने बिजली समस्या से होने वाली परेशानियों को विस्तार से रखा।