धमतरी

CG News:अवैध रेत खनन को लेकर महानदी में ग्रामीणों का प्रदर्शन, इधर बिजली की मांग को लेकर नेशनल हाइवे-130 जाम

CG News:ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध तरीके से रेत खदान चलाया जा रहा है।और कई सालों से सीमांकन की मांग कर रहे हैं,लेकिन सीमांकन भी नही किया जा रहा।

धमतरी

image

Love Sonkar

Jan 13, 2026

CG News:अवैध रेत खनन को लेकर महानदी में ग्रामीणों का प्रदर्शन, इधर बिजली की मांग को लेकर नेशनल हाइवे-130 जाम

ग्रामीणों का प्रदर्शन में नेशनल हाइवे में लगा लंबा जाम {photo Patrika}

CG News: धमतरी में अवैध रेत खनन पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। सोमवार को महानदी के बीच दोनर खदान में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुँचे और प्रदर्शन करने लगे। मौके से 2 चेन माउंटेन और कुछ हाइवा को ग्रामीणों कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध तरीके से रेत खदान चलाया जा रहा है।और कई सालों से सीमांकन की मांग कर रहे हैं,लेकिन सीमांकन भी नही किया जा रहा।

जानकारी के मुताबिक ग्राम दोनर और लड़ेर दोनों गांव लगा हुआ है। दोनों गांव के बीच अवैध तरीके से रेत उत्खनन किया जा रहा है।लगातार शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीमांकन के लिए करीब 6 से 7 बार कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौप चुके हैं जिसके बाद भी महानदी का सीमांकन नहीं हो पाया है। सोमवार को गुस्साए ग्रामीणों ने महानदी के बीच पहुंचकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर अधिकारी भी पहुँचे।

बिजली की मांग को लेकर ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन

मैनपुर के राजापड़ाव क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सोमवार को सड़कों पर दिखाई दिया। ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्र होकर आंदोलन के लिए पहुंचने लगे। सुबह से ही क्षेत्र में हलचल बढ़ गई थी। बैनर, तख्तियां और माइक की पूरी व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी, जिससे साफ संकेत मिल रहे थे कि आंदोलन व्यापक और संगठित होगा।

हजारों की संख्या में ग्रामीण नेशनल हाइवे-130सी पर पहुंचे और सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। देखते ही देखते यातायात पूरी तरह ठप हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रदर्शन में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल थे। ग्रामीण अपने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर बिजली विभाग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। माइक के माध्यम से वक्ताओं ने बिजली समस्या से होने वाली परेशानियों को विस्तार से रखा।

