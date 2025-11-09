गंगरेल बांध द्वीपों का समूह.. 7 आईलैंड में झील, जंगल और शांति का अनोखा संगम, होगा स्वर्ग जैसा अनुभव

भूपेंद्र पटवा. दशकों बाद गंगरेल में पर्यटन विकास का शुभारंभ हो रहा है। ( CG Tourism) गंगरेल बांध द्वीपों का समूह है। यहां 7 आईलैंड (द्वीप) हैं। ठेमली आईलैंड से पर्यटन विकास की शुरूवात हो रही है। वन विभाग द्वारा भेजे गए पहले चरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। शासन से 1 करोड़ रूपए की राशि भी मिल गई है। ठेमली आईलैंड को ईको टूरिज्म के रूप में विकसित करना है। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 6 करोड़ रूपए खर्च होंगे। अलग-अलग चरणों में इसका काम होगा। ठेमली आईलैंड लगभग 15 एकड़ में फैला है।