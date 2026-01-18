मतांतरित महिला की मौत के बाद बवाल, गांव छोड़ शहर में करना पड़ा अंतिम संस्कार, जानें पूरा मामला…

CG Funeral Dispute: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवागांव-कंडेल में एक मतांतरित महिला के अंतिम संस्कार को लेकर शनिवार को भारी तनाव की स्थिति बन गई। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के विरोध के चलते परिजनों को गांव में अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद शव को धमतरी शहर लाकर ईसाई रीति-रिवाज से दफनाया गया।