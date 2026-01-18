18 जनवरी 2026,

धमतरी

मतांतरित महिला की मौत के बाद बवाल, गांव छोड़ शहर में करना पड़ा अंतिम संस्कार, जानें पूरा मामला…

CG Funeral Dispute: धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवागांव-कंडेल में एक मतांतरित महिला के अंतिम संस्कार को लेकर शनिवार को भारी तनाव की स्थिति बन गई।

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Jan 18, 2026

मतांतरित महिला की मौत के बाद बवाल, गांव छोड़ शहर में करना पड़ा अंतिम संस्कार, जानें पूरा मामला...(photo-AI)

CG Funeral Dispute: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवागांव-कंडेल में एक मतांतरित महिला के अंतिम संस्कार को लेकर शनिवार को भारी तनाव की स्थिति बन गई। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के विरोध के चलते परिजनों को गांव में अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद शव को धमतरी शहर लाकर ईसाई रीति-रिवाज से दफनाया गया।

CG Funeral Dispute: गांव में अंतिम संस्कार को लेकर विरोध

मिली जानकारी के अनुसार नवागांव-कंडेल निवासी 85 वर्षीय जोरबाई साहू का शनिवार को निधन हो गया था। मृतका और उनका परिवार लंबे समय से ईसाई धर्म अपना चुका था। निधन के बाद परिजन गांव में ही ईसाई पद्धति से अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे।

सूचना मिलते ही ग्रामीणों का प्रदर्शन

जैसे ही गांव में अंतिम संस्कार की जानकारी फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि गांव की सीमा के भीतर ईसाई रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी जाएगी। विरोध के दौरान नारेबाजी भी हुई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

हिंदू संगठनों ने भी जताया विरोध

बताया जा रहा है कि विरोध की सूचना मिलने पर कुछ हिंदू संगठन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने ग्रामीणों के समर्थन में प्रदर्शन किया। उनका तर्क था कि गांव में परंपरागत रूप से हिंदू रीति-रिवाज से ही अंतिम संस्कार होते आए हैं।

पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा

स्थिति बिगड़ती देख अर्जुनी थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया। काफी देर तक चले समझाइश के बावजूद सहमति नहीं बन सकी।

गांव में नहीं मिली जगह, शहर लाया गया शव

विरोध के चलते परिजनों को गांव में अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं मिल पाई। इसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में शव को धमतरी शहर लाया गया, जहां ईसाई समुदाय के कब्रिस्तान में रीति-रिवाज के अनुसार दफनाया गया।

स्थिति नियंत्रण में, जांच जारी

अंतिम संस्कार के बाद गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बरती जा रही है।

18 Jan 2026 09:40 am

18 Jan 2026 09:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / मतांतरित महिला की मौत के बाद बवाल, गांव छोड़ शहर में करना पड़ा अंतिम संस्कार, जानें पूरा मामला…

