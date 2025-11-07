CG News: बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप और हम चले राज्योत्सव मनाने, ऐसा व्हाट्सएप स्टेट्स लगाने वाला शिक्षक हुआ सस्पेंड

ढालूराम साहू (Photo Patrika)
CG News: @ ढालूराम साहू। शासन के कार्यों के विपरीत टिप्पणी को लेकर एक शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की गाज गिरी है। डीईओ अभय जायसवाल ने बताया कि राज्योत्सव को लेकर कुरुद ब्लाक के शासकीय नवीन प्राथमिक शाला नारी में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) ढालूराम साहू ने अपने व्हाट्सएप स्टेट्स से गरिमा के विपरीत टिप्पणी की।
स्टेट्स में लिखा कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप और हम चले राज्योत्सव मनाने। क्या हम राज्योत्सव मनाने लायक है? हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को ये सब नहीं दिखता, जहां खाने-पीने को मिले, वहीं पर ये लोग काम करते हैं।
जब तक सभी बच्चों को पूरा पुस्तक नहीं मिल जाता सहायक शिक्षक से लेकर बीईओ, डीईओ, कलेक्टर सहित शिक्षामंत्री का वेतन रोक देना चाहिए। गांव के नेताओं को गांव का विकास नहीं, केवल पार्टी का विकास चाहिए। इनकी सोच बस इतनी सी है। इस स्टेट्स को लेकर संबंधित शिक्षक पर कार्रवाई की गई।
जिला शिक्षा अधिकारी अभय कुमार जायसवाल ने इसे शिक्षकीय गरिमा के विपरीत और शासन के कार्यों के विपरीत टिप्पणी बताते हुए छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (1,2,3 ) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद सहायक शिक्षक ढालूराम साहू का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नगरी होगा। इस घटना को लेकर शिक्षा जगत में तरह-तरह की चर्चा है।
