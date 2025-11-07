CG News: बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप और हम चले राज्योत्सव मनाने, ऐसा व्हाट्सएप स्टेट्स लगाने वाला शिक्षक हुआ सस्पेंड

जिला शिक्षा अधिकारी अभय कुमार जायसवाल ने इसे शिक्षकीय गरिमा के विपरीत और शासन के कार्यों के विपरीत टिप्पणी बताते हुए छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (1,2,3 ) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद सहायक शिक्षक ढालूराम साहू का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नगरी होगा। इस घटना को लेकर शिक्षा जगत में तरह-तरह की चर्चा है।