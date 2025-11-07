CG News: यात्री बस की चपेट में आया चीतल, मौके पर हो गई मौत

बस की चपेट में आया चीतल (Photo Patrika)
CG News: धमतरी-नगरी रोड में यात्री बस की चपेट में आने से चीतल की मौत हो गई। मृत मादा चीतल करीब ४ वर्ष की थी। पीएम के बाद चीतल का दाह संस्कार किया गया।
घटना गुरूवार सुबह 11.40 बजे की बताई जा रही है। यात्री बस नगरी से धमतरी जा रही थी। इसी दौरान नगरी रोड मुख्य मार्ग में हरदीभाठा मोड़ के पास सड़क पार करते समय चीतल बस की चपेट में आ गया। मौके पर ही चीतल की मौत हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और चीतल को रेंज कार्यालय लाकर पीएम कराया गया। बाद में दाह संस्कार किया गया। जिस क्षेत्र में यह घटना हुई वहां से वन्य प्राणी गुजरते हैं।
सड़क किनारे वाहन धीरे चलाने का बोर्ड भी लगा है, लेकिन वाहनों की स्पीड के चलते आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर विभाग भी लापरवाही बरत रही है।
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग