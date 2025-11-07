CG News: यात्री बस की चपेट में आया चीतल, मौके पर हो गई मौत

घटना गुरूवार सुबह 11.40 बजे की बताई जा रही है। यात्री बस नगरी से धमतरी जा रही थी। इसी दौरान नगरी रोड मुख्य मार्ग में हरदीभाठा मोड़ के पास सड़क पार करते समय चीतल बस की चपेट में आ गया। मौके पर ही चीतल की मौत हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और चीतल को रेंज कार्यालय लाकर पीएम कराया गया। बाद में दाह संस्कार किया गया। जिस क्षेत्र में यह घटना हुई वहां से वन्य प्राणी गुजरते हैं।